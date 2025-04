Dos cebras, seis monos, un antílope, un cisne, un buitre y un serval africano fueron encontrados en condiciones irregulares dentro de una camioneta detenida en la frontera entre Alemania y Países Bajos, según informó la policía federal alemana este lunes.

El inusual hallazgo ocurrió el pasado viernes en la localidad de Bund, al noroeste de Alemania, cuando agentes fronterizos realizaron una inspección a un vehículo con matrícula de Polonia. La camioneta intentaba ingresar a territorio alemán desde los Países Bajos.

Los dos ocupantes del vehículo, ciudadanos polacos de 23 y 31 años, no pudieron presentar documentación legal ni certificados de origen de los animales transportados. Además, los ejemplares viajaban en condiciones inseguras y sin protección adecuada, incumpliendo las normas de bienestar animal.

Entre los animales rescatados se encontraba un serval, un felino salvaje originario de África; así como aves y mamíferos considerados especies protegidas o de difícil manejo fuera de hábitats especializados.

La policía alemana señaló que se están investigando violaciones a la legislación sobre protección animal y posibles delitos relacionados con el tráfico de especies exóticas.

Tras la intervención, el vehículo fue rechazado en la frontera y se prohibió su ingreso a Alemania. Los animales fueron entregados a las autoridades neerlandesas, quienes los trasladaron a un refugio especializado donde recibirán atención veterinaria y serán evaluados por expertos en conservación.

#Bundespolizei stoppt illegalen Tiertransport an der deutsch-niederländischen #Grenze!🦓Zwei Zebras, sechs Affen🐒und weitere exotische Tiere ohne Papiere entdeckt. Die #Tiere wurden in eine Auffangstation in den #Niederlanden gebracht. #Tierschutz

— Bundespolizei im Norden (@bpol_nord) April 7, 2025