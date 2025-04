Puebla, Pue. El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Néstor Camarillo Medina calificó de “viejo y mañoso” al ex líder municipal en Puebla del partido, Juan de Dios Bravo Jiménez, quien está buscando oxígeno para ser llamado por otra fuerza política.

Néstor Camarillo Medina recriminó que en su papel de dirigente estatal siempre respaldó a Juan de Dios Bravo Jiménez aun cuando recibió la petición de “cortar su cabeza”, cuando éste se vio envuelto en el escándalo donde se le relacionó con la diputada local suplente, Tania N., quien fue detenida y vinculada a grupos del crimen organizado.

Reveló que en medio de esta lucha, le pidieron que lo bajara de regidor dentro de la campaña electoral, esto por sus nexos con el crimen organizado, al ser señalado como presunto infractor, dando aun así el PRI como partido, “la cara por él”.

“Voy hablar de Juan de Dios, a ese sí, que no es tan joven, es un viejo, mañoso. He sido siempre respetuoso, mesurado. En el PRI vivimos una crisis política en campaña por él. Ya que Juan de Dios Bravo Jiménez que no presente su renuncia, yo se la hago, y él sólo que la firme, con eso ya, lo que sigue. Él si es viejo y mañoso que usa a jóvenes”.

Reelección y dinero

Néstor Camarillo Medina aclaró que las dirigencias de los Comités Municipales se tienen que renovar, al saber esto Juan de Dios Bravo pidió su reelección con “cobro, pidió dinero”.

El priista dijo que el tricolor enfrenta una crisis económica, por ello es que no hay como elevar las prerrogativas, por eso muchos de los cargos que ahora tiene el PRI son cargos honoríficos.

“Cuando alguien te condiciona con dinero, pues ya no puedes darle más trabajo, yo no dije que se fue al Gobierno del Estado, o que se fue a Morena, dije que leí un WhatsApp que Bravo Jiménez envió, donde dice que se `va a volver gestor del gobierno`, de ahí se agarró, no le voy a dar aire, si se fue, pues ya se fue, es más lo invito a que presente su renuncia, anda buscando que alguien le de oxígeno”, dijo Néstor Camarillo Medina.

Advertencia y desafío

En ese sentido, el priista advirtió a Juan de Dios Bravo que por mucho que busque colocarse en Morena, no lo va a conseguir, agregó “él si es mañoso, el sí es viejo, y él anda azuzando a dos tres jóvenes para que anden diciendo cosas”.

Camarillo Medina aclaró que quien quiera estar en el PRI se va a quedar, quien no, es libre de separarse de esta fuerza política, pero hasta ahora, ni Juan de Dios Bravo, como tampoco los supuestos 3 mil jóvenes de la Red de Jóvenes X México – Puebla, no han presentado su baja.