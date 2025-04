El gobierno de Estados Unidos ha implementado una nueva política de no confraternización que prohíbe a su personal diplomático, contratistas con acreditaciones de seguridad y familiares en China mantener relaciones románticas o sexuales con ciudadanos chinos. La medida fue aplicada en enero por el exembajador Nicholas Burns, poco antes de abandonar su puesto, según reveló The Associated Press.

¿QUÉ IMPLICA LA NUEVA POLÍTICA DE NO COFRATERNIZACIÓN?

La directiva, considerada confidencial, impide todo tipo de relación íntima con ciudadanos chinos para el personal acreditado en las misiones diplomáticas de Estados Unidos en China, incluyendo la embajada en Beijing y los consulados en Guangzhou, Shanghái, Shenyang, Wuhan y Hong Kong.

Aunque ciertas agencias estadounidenses ya contaban con regulaciones estrictas sobre estas relaciones, esta es la primera vez desde la Guerra Fría que se implementa una política generalizada de esta naturaleza.

La única excepción se aplica a relaciones preexistentes, que pueden solicitar una exención oficial. De no obtenerla, deberán poner fin a la relación o abandonar su puesto en China.

LA SEGURIDAD NACIONAL ANTE EL AMOR

La decisión surgió tras la preocupación expresada por miembros del Congreso, quienes consideraron que las restricciones anteriores no eran suficientemente estrictas frente a amenazas de espionaje y manipulación emocional por parte de servicios de inteligencia extranjeros, especialmente los chinos.

El Departamento de Estado no ha emitido comentarios oficiales, mientras que el Consejo de Seguridad Nacional remitió cualquier consulta al propio departamento.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA MEDIDA

Esta política remite a directrices de seguridad aplicadas durante la Guerra Fría, cuando personal diplomático estadounidense tenía prohibido entablar relaciones íntimas con ciudadanos del bloque soviético y China. Dicha restricción se relajó tras el colapso de la Unión Soviética, pero se mantuvo la obligación de reportar contactos personales con nacionales de países considerados rivales estratégicos, como Rusia, Cuba y China.

En los últimos años, diplomáticos estadounidenses han recibido advertencias sobre tácticas de seducción utilizadas por agentes chinos para acceder a información confidencial. Informes indican que docenas de agentes de seguridad podrían seguir a diplomáticos estadounidenses en China, con el objetivo de comprometerlos emocional o sexualmente.

¿QUÉ ALCANCE TIENE ESTA POLÍTICA?

Esta prohibición aplica únicamente al personal estadounidense dentro del territorio chino, y no afecta a quienes estén destinados en otros países. Según fuentes consultadas por AP, la nueva política fue comunicada verbal y electrónicamente, pero no se ha hecho pública de forma oficial.

La nueva política de prohibición de relaciones íntimas con ciudadanos chinos por parte del personal diplomático estadounidense reabre el debate sobre los límites entre la vida personal y la seguridad nacional. Si bien busca reducir el riesgo de filtraciones y espionaje, también genera dudas sobre derechos individuales y su implementación en otras zonas de tensión geopolítica. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: