Por Héctor Alcázar Córdova, CEO de Alcázar & Compañía

[email protected]

Después de un ir y venir con comentarios inciertos e incluso incongruentes, o que se contraponían en diversos momentos, por fin el presidente del país “más poderoso del mundo”, y vecino nuestro, por cierto, decide poner aranceles a casi todo el planeta, excepto a sus socios de Canadá y México, dicen algunos optimistas; aunque un mes antes ya había dado una estocada importante con el 25 % de aranceles al aluminio, acero y a los autos. Así que limpios no estamos saliendo, más si tomamos en cuenta lo importante que es para nuestro país, desde el centro hasta el norte, pasando sin duda por el Bajío y el occidente, la industria automotriz.

La buena noticia para nuestra industria, generadora de alrededor del 5 % del PIB (la industria de las franquicias), es que el sector se centra en el mercado doméstico y, aunque habrá sus honrosas excepciones que son proveedoras de las industrias castigadas con el arancel de EE. UU., la mayoría están a salvo de ese tema en el corto plazo.

Así es, puesto que si el mundo entra en una fuerte y constante guerra comercial, ningún país del orbe saldrá bien librado, aunque ya hay voces que dan vida de nuevo al “nearshoring” por este mismo tema, ya que el resto de las industrias en México, por lo menos hasta el día de hoy, no tienen aranceles que “presumir”.

CAMBIO DE LIDERAZGO EN LA AMF

La noticia es que, después de haber tenido una feria de franquicias en la Ciudad de México, en el mes de marzo, con una afluencia bastante rescatable —lo cual es loable para señalar y agradecer a los organizadores, amigos queridos de COMEXPOSIUM—, un cambio en el liderazgo al frente de nuestra Asociación Mexicana de Franquicias, ahora con la primera mujer presidenta, nuestra amiga Betsy Eslava, quien ha conformado una mesa directiva muy competitiva y profesional. El reto es sensibilizar y fortalecer la comunicación que las franquicias tienen de base: NOS MOVEMOS Y FORTALECEMOS EL MERCADO DOMÉSTICO, que es la vida real de la mayoría de los mexicanos.

Y no solo eso. Además, el modelo bien estructurado, como lo hacemos en ALCÁZAR & COMPAÑÍA, le da una solidez mayor a las empresas, ya que sienta las bases para tener franquicias poderosas y listas para otorgar, y por consiguiente, apoyar de forma exponencial la creación de nuevos empresarios (franquiciatarios). Por lo tanto: más empresas, más empleo y más recursos para que la gente consuma y para que se mueva el recurso entre nuestras empresas.

Así que no hay paso atrás, y mucho menos un alto para esperar. Es el momento de que todas las personas, posibles inversionistas de una franquicia que asistieron a la feria, y todos los negocios que fueron para ver la posibilidad y la viabilidad de ser franquicias, evalúen, revisen y den el paso que se requiere. Es momento de fortalecer nuestra economía doméstica, y si no sabes cómo o entraste en un momento de “parálisis por análisis”, búscanos y platicamos para ver cómo sí es factible integrarte y ser parte fundamental de la industria de las franquicias en México.

COLOFÓN: Y claro, aunque nuestra principal está en México, no podemos dejar de lado los espacios que existen actualmente con el modelo de franquicias en toda la red de FCI de Iberoamérica (25 países), donde podemos llevar nuestra franquicia de la mano de nuestros socios y expertos del sector. También el equipo de LATAM en USA, con su red de profesionales, nos puede dar un plan B con una visa de trabajo como la E-2, igual con una franquicia, o también el poder tener inversiones a través de su línea de “Better Investment”. Así que, mis queridos lectores, como dice el clásico: no estás solo y puedes hacer que tu patrimonio crezca. Solo apóyate, y para eso estamos en Alcázar & Compañía, abriendo cada día más espacios para que avances. Solo te pido: no te quedes sin hacer nada.