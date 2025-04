La imagen de Tesla ha cambiado radicalmente en los últimos años. Lo que antes se veía como un símbolo de innovación y conciencia medioambiental, ahora se asocia con la controvertida figura de Elon Musk, dueño de la compañía y polémico asesor de Donald Trump.

PROPIETARIOS SE DESMARCAN DE TESLA

Cada vez más conductores que apostaron por un Tesla han comenzado a expresar públicamente su descontento con Musk. Algunos han colocado calcomanías en sus vehículos para dejar claro que su compra fue anterior a la radicalización política del empresario.

“No me da vergüenza llevarlo, es muy buen coche, pero ahora no lo compraría, apostaría por otro modelo de eléctrico, aunque fuera peor, solo por no apoyar a Musk”, comentó Álvaro Gutiérrez, un informático de Alicante, en un sondeo hecho por El País. Gutiérrez adquirió su Tesla Model 3 en 2020 y asegura que ahora optaría por otro coche eléctrico.

“Lo compré antes de saber que Elon estaba loco”, Juan Cuartero, empresario del sector de renovables en Cuenca, ha pegado en su vehículo una frase en inglés, reportó El País.

Para Juan Carlos Peña admite que sigue disfrutando de su Tesla, pero lamenta que ahora el coche sea visto como un símbolo político. “Antes se consideraba un coche de ricos-progres o verdes ricos y ahora parece que es un coche nazi. Eso me tiene descolocado”, expresó.

Esta tendencia no es exclusiva de España. En países como Alemania y Francia, algunos coches Tesla han sido blanco de actos vandálicos, lo que podría aumentar el costo de los seguros en el futuro.

TESLA SE CONTRAE UN 13% EN VENTAS ESTE 2025

La reacción contra Elon Musk no solo se percibe en redes sociales o entre los propietarios de sus coches. También se refleja en las cifras:

Tesla entregó 336,681 vehículos en el primer trimestre de 2025, lo que representa una caída del 13% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Esta disminución de 50,000 unidades es la peor en casi tres años.

La empresa enfrenta cada vez más competencia en el mercado de vehículos eléctricos, sumado a las críticas por la implicación de Musk en políticas gubernamentales.

En los últimos meses, Tesla ha sido blanco de protestas en distintas ciudades, especialmente frente a sus salas de exhibición. Los manifestantes se oponen a la figura de Musk en su papel como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), así como a las políticas del presidente Donald Trump. N

