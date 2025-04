Mario Alberto Alvidrez Cordero, titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en Durango, informó que en lo que va del año se han atendido más de 2,500 controversias, siendo la revisión del buró de crédito el trámite más solicitado por los usuarios.

El funcionario detalló que, además del buró, otros temas recurrentes son los cargos no reconocidos en cuentas bancarias y transferencias no autorizadas. En este sentido, explicó que la CONDUSEF no solo brinda orientación puntual a cada ciudadano, sino que también gestiona respuestas rápidas por parte de las instituciones financieras involucradas.

“Para nosotros es fundamental que cada controversia tenga una resolución clara y útil. Muchos usuarios desconocen su situación real en el buró o cómo proceder, por lo que parte de nuestro trabajo es orientar de forma personalizada”, señaló Alvidrez.

Agregó que la mayoría de los casos son resueltos satisfactoriamente o, al menos, se ofrece al usuario una ruta clara para dar seguimiento y corregir su situación financiera.

De acuerdo con las cifras de la delegación en Durango, el número de controversias atendidas este año es similar al del año anterior, y los temas más recurrentes se han mantenido en el mismo orden.

Alvidrez concluyó destacando que una de las metas de la CONDUSEF es fomentar la conciencia entre los ciudadanos sobre el manejo responsable de sus datos personales y su historial crediticio, lo que ayuda a prevenir cargos indebidos o registros negativos en el buró.

Newsweek en Español te recomienda también estas notas:https://newsweekespanol.com/2025/04/03/mexico-debe-fortalecer-relaciones-internacionales-para-impulsar-economia-canaco/