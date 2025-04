El pasado 2 de abril, la alumna de la licenciatura en biotecnología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Mariana Gutiérrez Solórzano, hizo pública una denuncia en contra del presidente de la Federación de Estudiantes de la UAA (FEUAA), a quien señala por violencia, discriminación, acoso y hostigamiento, desde hace al menos dos años.

En entrevista colectiva, la rectora de la institución, Sandra Yesenia Pinzón Castro, dijo conocer el caso y aseguró que la Defensoría de Derechos Universitarios llevará el proceso apegada a los derechos del demandante y el demandado.

“He procurado un acercamiento con ella, aún no he recibido respuesta, pero me gustaría poder platicar. Siempre con profundo respeto y que no haya ninguna interferencia con el recurso que se interpuso ante la defensoría de derechos universitarios y con la plena confianza que se respetará la normatividad y los procedimientos de forma imparcial” informó.