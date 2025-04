Apenas unas horas antes del inicio del festival AXE Ceremonia 2025 en el Parque Bicentenario en Ciudad de México, la cantante británica FKA Twigs anunció que no podrá presentarse debido a problemas con su visa, afectando también otras fechas de su gira en Norteamérica, incluido Coachella.

A través de sus redes sociales, la artista, cuyo nombre real es Tahliah Debrett Barnett, informó:

“Debido a problemas con la visa, no podré cumplir con ninguna de las fechas de mi gira programada para lo que resta de abril en Norteamérica, incluyendo Ceremonia y Coachella. Me duele decir esto porque estaba muy emocionada de traerles una creación en la que he puesto toda mi alma”.