La gente de Aguascalientes ya no quiere trabajar en el sector de la construcción, señaló Francisco Javier Ochoa Ortega, Líder de Materialistas y Constructores de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), quien atribuyó esta problemática a los mejores sueldos que se ofrecen en otros oficios o actividades.

El líder del gremio señaló que aún cuando hay bastantes oportunidades, estas no son aprovechadas, por lo que la instauración de casas se tiene que llevar a cabo con menos personal del que se debería.

“Ha habido obras que necesitan traer gente de fuera porque ya nadie de aquí quiere trabajar. Desgraciadamente las empresas constructoras nos piden obra civil y no hay, tenemos que traer de otro lado porque la gente realmente aquí no quiere trabajar, o si van y trabajan sólo lo hacen unos días y ya no vuelven” criticó.