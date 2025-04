Los estudiantes del Cecyteg Plantel Celaya II activaron el protocolo de seguridad código rojo tras una balacera registrada en las inmediaciones del plantel.

El tiroteo ocurrió durante una persecución entre la Guardia Nacional y sujetos que robaron un tractocamión en la autopista Querétaro-Irapuato. La unidad fue localizada cerca del colegio, escoltada por otra camioneta.

Como medida preventiva, los alumnos fueron evacuados y se resguardaron los salones acostados en el piso de las aulas. Las imágenes del hecho fueron viralizadas en redes sociales del municipio, y cobraron notoriedad nacional.

“El incidente ocurrió cerca del plantel, no dentro. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad de la comunidad estudiantil”, informó la institución.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Pablo Muñoz Huitrón, aseguró que los disparos se dieron producto de la persecución lo que ocasionó pánico y algunas crisis nerviosas de alumnos.

“Sí, estaba cerca del lugar donde ocurrió el incidente, pero no pasó a mayores. No tengo conocimiento de que haya habido algo grave. Los disparos no fueron cerca de la escuela, sino en la carretera federal, y en ningún momento hubo riesgo para los estudiantes”, afirmó.

No es la primera vez que se registran balaceras en planteles educativos en Celaya. Durante 2024, se reportaron al menos tres incidentes similares en ese municipio.

La Secretaría de Educación del estado ha identificado 180 polígonos prioritarios en materia de seguridad en los 46 municipios. Ante una balacera, los docentes deben reportar al 911 o al chatbot institucional, resguardar a los alumnos, cerrar puertas y ventanas, y evitar grabaciones del hecho.

