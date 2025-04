¿Qué tan lejos ha llegado la “tendencia Ghibli”? En los últimos días imágenes generadas por inteligencia artificial (IA) que imitan el estilo del legendario animador japonés Hayao Miyazaki han inundado las redes sociales. Sin embargo, la controversia no solo gira en torno al uso masivo de agua o al debate sobre el “reemplazo creativo”, sino también por la forma en que el ejército israelí empleó esta estética para “reescribir la realidad” del conflicto en Gaza.

La cuenta oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) publicó en X ilustraciones al estilo de Studio Ghibli, donde se representan soldados de infantería con sus armas en un puesto militar, un marinero operando cañones antiaéreos, así como soldados en un F-15 y una corbeta naval.

El posteo generó debate entre los usuarios, quienes en su mayoría recodaron la postura antibélica del director Miyazaki. “Me imaginó que se pondrá furioso al ver un ejército de ocupación genocida usando el estilo artístico de Ghibli para promocionarse”, comentó uno de ellos.

We thought we’d also hop on the Ghibli trend. pic.twitter.com/fdmUfn3o4o

— Israel Defense Forces (@IDF) March 30, 2025