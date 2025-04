Puebla, Pue. La secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Delfina Pozos Vergara negó que el caso Mario Marín Torres siga afectado la imagen del tricolor en Puebla, tan es así que muchos de los priístas que militaban en ese entonces en el partido, ahora están en Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Delfina Pozos Vergara citó que la denuncia lleva 20 años, tiempo que las autoridades han actuando, pero al ser un tema mediático sostuvo que las miradas regresan al partido local para decir “que siempre que pasa algo malo es porque era del PRI”, cuando al final todos los que ahora están en Morena en su momento emanaron del tricolor, reiteró.

“Hay que recordar que muchos nacimos PRI, pero muchos se fueron a Morena, o a otros partidos, este caso ya lleva 20 años, yo creo que ya no afecta al PRI, después de tantos años ya es un tema que más bien es de las autoridades, y Lydia Cacho. Todos los que dejaron la militancia de hace muchos años, pues ya no están con nosotros”, señaló Delfina Pozos Vergara.

Bajo este contexto, Delfina Pozos recordó que desde hace años diferentes actores políticos han dicho que el PRI está por desaparecer, pero en realidad sigue vivo, muestra de ello es que tiene representación en la LXII legislatura del Congreso local.

El tiempo revelará caso Juan de Dios Bravo

Delfina Pozos Vergara Informó que será el tiempo lo que evidencie si Juan de Dios Bravo Jiménez abandonó las filas del partido para irse al partido Morena.

“La verdad él la sabe, él sabe la verdad, la polémica era la presidencia del partido pero no se registró, hay que seguir lineamientos para la presidencia del partido municipal, no se registró entonces queda fuera. Si no hay un registro, no hay nada, no hablamos de nada”.

Esta semana el líder del PRI, Néstor Camarillo Medina acusó que Juan de Dios Bravo se había movido a Morena, y sólo avisó por mensajes de WhatsApp su decisión.

Después, el propio Juan de Dios Bravo Jiménez desmintió dicha versión, de esto Delfina Pozos Vergara aclaró que ” solo él sabe la verdad”.