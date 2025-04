El legendario Bruce Springsteen ha anunciado el lanzamiento de siete álbumes inéditos que abarcan desde 1983 hasta 2018. En total, esta colección incluirá 82 pistas nunca antes publicadas y 74 canciones inéditas, lo que supone un auténtico tesoro para sus seguidores.

“TRACKS II: THE LOST ALBUMS”: LANZAMIENTO Y FORMATOS

La colección titulada “Tracks II: The Lost Albums” estará disponible a partir del 27 de junio en una edición limitada que incluirá 9 vinilos o 7 CD, ya disponibles para reserva. Además, se publicará una versión especial titulada “Lost and Found: Selections From The Lost Albums”, una selección de 20 canciones en formato doble vinilo o CD.

UN RECORRIDO POR EL ARCHIVO SECRETO DE SPRINGSTEEN

Esta colección recopila material inédito de Springsteen que ha permanecido oculto durante décadas. Entre los discos incluidos se encuentran:

✅ Faithless: Una banda sonora creada para una película que nunca se realizó.

✅ Somewhere North of Nashville: Un proyecto con influencias country y pedal steel.

✅ Inyo: Historias fronterizas con una rica instrumentación.

✅ Twilight Hours: Un sonido orquestal noir de mediados de siglo.

✅ LA Garage Sessions ‘83: Exploraciones lo-fi entre Nebraska y Born in the U.S.A.

✅ Streets of Philadelphia Sessions: Todo el material inédito de estas sesiones icónicas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bruce Springsteen (@springsteen)

“The Lost Albums eran discos completos, algunos incluso hasta el punto de ser mezclados y nunca publicados. He tocado esta música para mí y a menudo para amigos íntimos durante años”, comentó Springsteen, mostrando la emoción de compartir finalmente estas canciones con el público. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas:

Raphael se recupera favorablemente tras superar un linfoma cerebral

Val Kilmer fallece a los 65 años

Mexican Caribbean Music Fest: Sting ofrecerá concierto gratuito en Tulum