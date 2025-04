Después de varios años, Guanajuato reportó un día sin homicidios, lo que, señalan autoridades, representa que la estrategia de seguridad está funcionando.

Así lo señaló el Secretario de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado, Juan Mauro González Martínez. Sin embargo, dijo que esto no debe de significar “echar las campanas al vuelo”.

En los últimos años Guanajuato se ha ubicado en los primeros lugares de asesinatos violentos en el país.

“Los resultados son producto de la coordinación y el trabajo de todos los los niveles de gobierno; de las fuerzas armadas, la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y obviamente Centro Nacional de Inteligencia. No se trata de echar las campanas al vuelo, es simplemente un trabajo que refleja el esfuerzo de todos los días”.

El funcionario estatal comentó que es muy pronto decir que el tema de las cifras ya está bien, por lo que también sería apresurado medir este trabajo en su justa y objetiva dimensión.

“Las cifras son el resultado del esfuerzo que está haciendo el estado de Guanajuato, junto a todas las autoridades que participamos porque todos somos corresponsables”.

El secretario de Seguridad comentó que marzo reportó una baja en los índices lo que es algo positivo porque se está marcando ya un un punto de inflexión y eso les debe motivar a seguir trabajando todos los días.

“Se debe ser cuidadoso porque cuando las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, de procurar justicia, están enfrentando la criminalidad, llámese del fuero común o fuero federal, obviamente habrá algunas atomizaciones de diversos delitos. Va a haber municipios en donde ya no va a haber homicidios y los delincuentes a lo mejor van a tratar de moverse a otras localidades”.

Ante ello, comentó que se debe olvidar que la lucha por la seguridad es un tema de todos los días.

“Se debe buscar avanzar en todos los municipios, en todo el estado y no solamente en Guanajuato, ya que debe procurarse la coordinación regional con los estados fronterizos.

“Eso va a ayudar no nada más aquí, sino a nivel regional. Todo lo que impacta aquí en Guanajuato va a impactar en cualquier parte de la República. Sabemos que la delincuencia no es estática, es dinámica y el esfuerzo no es de una sola persona ni una sola institución. El esfuerzo es de todos los que encabezamos las instancias para procurar y perseguir el delito”.

En la atención al municipio Celaya, el funcionario estatal comentó que la atención es al igual que en el resto de los 45 municipios del estado, se mantiene una comunicación constante con el alcalde.

Agregó que lo más importante son los trabajos de inteligencia, la ministerialización y la judicialización de los procesos.

“Tenemos comunicación todos los días, no solamente con los alcaldes y alcaldesa, sino con los que encabezan la seguridad de los municipios. Siempre hay coordinación y sobre todo, comunicación”.

Además, indicó que ni la violencia en Guanajuato, ni el flujo de armas, ni la ruta de armas, ni el robo del hidrocarburo inicia en la entidad ni termina en Guanajuato.

“Este es un tema que se tiene que abordar desde un punto de vista geopolítico y transfronterizo y no solamente en México, sino a nivel transnacional”, concluyó