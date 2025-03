Un avión de Delta Air Lines estuvo a punto de chocar en el aire con un avión militar T-38 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos el viernes, a solo unos kilómetros del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan (DCA) en Washington D.C.. Este incidente ocurre apenas meses después del accidente aéreo de enero que dejó 67 muertos en la misma zona.

El vuelo 2983 de Delta, un Airbus A319 con destino a Minneapolis-St. Paul, despegó del DCA a las 15:15 (hora local). Poco después, el Sistema de Alerta de Tráfico y Prevención de Colisiones (TCAS) activó una “advertencia de resolución”, alertando a los pilotos sobre una posible colisión con otra aeronave.

Una advertencia de resolución es una alerta de alto nivel que indica a los pilotos tomar acción inmediata, como ascender o descender para evitar un choque.

El avión militar T-38 volaba a más de 560 km/h a una altitud de 244 metros al pasar cerca del avión de Delta y del DCA, según datos de la página FlightRadar24.

En este servicio de Delta Air Lines llevaba a bordo del vuelo comercial 131 pasajeros, dos pilotos y tres asistentes de vuelo.

El avión militar provenía de la Base Aérea de Langley en Virginia.

El incidente se dio cuando cuatro cazas T-38 Talon de la Fuerza Aérea se dirigían a Arlington para un sobrevuelo.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Very close call today as delta airlines #DL2983 airbus departing from the Ronald Reagan Washington international Airport DCA almost collided with a USAF

T-38 which was flying north along the east Bank of the Potomac river.

The incident triggered a… pic.twitter.com/NNpZuyMIiI

— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) March 29, 2025