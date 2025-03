NIÑEZ Y SU INQUIETA JUVENTUD

Por cuestiones de relación binacional y costumbres fronterizas, Elsa nació en San Diego, el día 21 de noviembre de 1943, pero el desarrollo de su vida siempre ha sido en la ciudad de Tijuana, donde transcurrió su niñez al lado de sus padres y sus dos hermanos: Raymundo y Sergio, conformando una singular familia tijuanense.

En Tijuana realizó su educación primaria en el Colegio La Paz (1949-1956), para continuar sus estudios de High School en el Convent of the Sacred Heart (1956-1960), en San Diego, California, en donde se graduó con mención honorífica y bachillerato en Artes con especialidad en Lenguas Romances y Filosofía, en la Universidad de San Diego (1960-1963) y maestría en Artes con especialidad en Letras Hispánicas, en la Universidad de San Diego (1978-1980).

Desde muy niña, Elsa tuvo infinidad de inquietudes propias de una intelectualidad digna de destacar, lo cual la motivo al llegar a la juventud, a visitar los cinco continentes, recorriendo el mundo en busca de respuestas al conocimiento de la vida. En especial, fueron las manifestaciones del arte y la cultura las que más la influyeron, convirtiéndose, por cierto, los museos en su segunda casa.

Ella recuerda un momento crucial de su vida: “En 1960 fue un año que me marcó: falleció mi papá, y a los 16 años ingresé a estudiar a la Universidad de San Diego, que era College for Women. Era una Universidad sumamente conservadora, administrada por religiosas del Sagrado Corazón, sólo para mujeres. Ofrecía carreras de artes liberales, como: Literatura, Filosofía, Idiomas, Sociología, y en Ciencias, enseñaban Química. Imagínense, no podíamos estudiar Administración, ni Leyes, ni Ingeniería, porque éramos mujeres”.

Hay una anécdota muy singular que es oportuno mencionar aquí, pues es una muestra de la de la formacion del carácter y la personalidad que distinguen a Elsa Arnaiz: “Sin darme cuenta, inicia mi primer reto como mujer. Desde pequeña me gustó leer. Mi papá, que era todo un General del Ejército Mexicano, me compraba libros de cuentos, los cuales devoraba con gran gusto. Cuando cumplí trece años mis papás decidieron que no era recomendable esa afición por la lectura. Recuerdo la frase de mi papá: ´Para lavar trastes y pañales no se necesita mucha sapiencia´. Y mi mamá le hizo eco. Entonces recurrí a leer con una linterna debajo de las sábanas a las altas horas de la noche para que nadie me viera. Adquiría libros de segunda, pues ya no me los compraban mis papás. Lo peor de todo es haber crecido con la idea que una mujer inteligente (´leída e instruida´) no se casa, pues los hombres las prefieren tontas y calladas, o sea ´obedientes´”.