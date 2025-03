Ante la falta de quórum en la sesión ordinaria de Cabildo, el presidente municipal José Antonio Ochoa Rodríguez reconoció que son tiempos electorales, pero hizo un llamado a los servidores públicos a mantener el respeto total hacia los ciudadanos.

Resaltó: “Yo no estaría en polemizar, no es mi estilo, lo que yo priorizo es que la ciudadanía merece responsabilidad de la clase política primeramente y con hechos”.

Cabe destacar que fueron los regidores de las fracciones de Movimiento Ciudadano, Morena y el Partido del Trabajo quienes no asistieron a la sesión de Cabildo https://www.municipiodurango.gob.mx/.

Ochoa Rodríguez explicó desconocer las razones de la inasistencia y aclaró que corresponde al secretario del Ayuntamiento indagar el motivo por el cual los regidores no se presentaron.

El alcalde recordó que, durante su administración, es la primera vez que no se logra el quórum necesario para llevar a cabo la sesión de manera normal.

En cuanto a posibles sanciones, explicó que no se aplicará ninguna, pero sí hizo un llamado a los regidores a cumplir con sus responsabilidades y dar resultados a los duranguenses.

Finalmente, detalló que esta sesión estaba programada para realizarse en el nuevo Hospital Municipal del Niño, una obra de gran relevancia para la ciudadanía y una demanda histórica en materia de salud.

Newsweek en Español te recomienda también estas notas:https://newsweekespanol.com/2025/03/13/alcalde-de-durango-ya-evalua-pedir-licencia/