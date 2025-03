Más de mil personas de 50 barrios y colonias participaron en los Foros Ciudadanos de Seguridad para compartir sus ideas y propuestas rumbo a la construcción del Programa Estratégico de Seguridad y de Prevención de Guanajuato Capital.

Así lo dio a conocer la Presidenta Municipal, Samantha Smith, durante la presentación de los resultados de los foros en el nuevo C4, donde informó que se tuvieron 70 mesas de trabajo, una consulta digital y que además, se formalizó un nuevo Comité de Seguridad Vecinal en la colonia Las Teresas y se instalaron 12 botones de enlace.

Samantha Smith destacó que es la primera vez que en Guanajuato se va a elaborar un programa escuchando a la ciudadanía y no desde un escritorio o una oficina.

“La seguridad no se construye solo con infraestructura, sino con esfuerzos como mejores salarios, capacitación y equipamiento para los policías, porque no podemos escatimar nuestros esfuerzos en un tema que es muy sensible, pero sobre todo con la participación de todas y todos, porque nadie puede conocer más su callejón, barrio, colonia o comunidad que los propios vecinos”, dijo en la presentación de los resultados ante integrantes del COPLADEM, del IMPLAN y de la sociedad civil organizada.

Entre los principales resultados que se dieron a conocer de los siete Foros Ciudadanos de Seguridad, destaca que alrededor de un 20 por ciento de las y los ciudadanos coinciden en la necesidad de reforzar los rondines y patrullajes. También en la necesidad de reforzar el uso de la tecnología para mejorar la seguridad, a través de cámaras de vigilancia y botones de enlace.

Además, un 27 por ciento consideró necesaria la creación de más Comités de Seguridad Vecinal como una acción conjunta con las autoridades municipales para mejorar la seguridad en la Capital. El 68 por ciento de las y los vecinos dijeron estar dispuestos a participar en estos comités.

Otro de los resultados que arrojaron los foros es que la ciudadanía reconoció que la participación ciudadana es muy importante para mejorar la seguridad en la capital.

Samantha Smith puntualizó que estos resultados no son solo números, sino que es el reflejo de lo que la gente vive en su entorno: “No nos vamos a quedar con los brazos cruzados con lo que nos dijo la gente, sus propuestas van a ser tomadas en cuenta para elaborar estrategias que permitan lograr la tranquilidad y paz de cada rincón de Guanajuato”.

Por su parte, el regidor y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad en el Ayuntamiento, Daniel Barrera Vázquez, aplaudió la gran participación ciudadana que tuvieron los foros, tarea que aseguró debe reforzarse para lograr los objetivos.

En la presentación de resultados estuvieron presentes el Secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García; y el coordinador del C4, Guillermo Cisneros López; así como directores y directoras generales de la administración municipal.