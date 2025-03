La mañana del 18 de marzo de 2025, un hombre de aproximadamente 40 años, en situación de calle, perdió la vida tras ser atropellado en el bulevar Agua Caliente, a la altura de la plaza Landmark, en la colonia Aviación de Tijuana. El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 a.m. cuando, según testigos, el hombre intentó cruzar la vialidad en una zona no habilitada para peatones; fue embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, informó AFN Tijuana.

Este trágico incidente refleja una problemática recurrente en Tijuana: la falta de cultura vial tanto en peatones como en conductores. El Reglamento de Tránsito de la ciudad establece que los peatones deben cruzar exclusivamente por pasos designados y utilizar puentes peatonales cuando estén disponibles. Sin embargo, es común observar a personas cruzando avenidas de alta velocidad sin tomar las precauciones necesarias, lo que incrementa el riesgo de accidentes fatales.

Por otro lado, los conductores tienen la responsabilidad de respetar los límites de velocidad y estar atentos a la presencia de peatones, especialmente en zonas urbanas. La omisión de estas responsabilidades puede tener consecuencias legales graves, especialmente si el conductor decide huir del lugar del accidente, como ocurrió en este caso.

Una Ciudad con un Historial de Accidentes

Según datos proporcionados por la Cruz Roja, en 2023 Tijuana reportó 5,140 accidentes automovilísticos, de los cuales 358 se registraron en el bulevar 2000, lo que representa el 7% del total. El Imparcial señaló que los choques vehiculares fueron el tipo de accidente más frecuente en la ciudad, seguidos por atropellamientos y volcaduras.

El Ayuntamiento de Tijuana tiene un papel crucial en la prevención de estos accidentes. Es necesario fortalecer las campañas de educación vial y reforzar las sanciones tanto para conductores como para peatones que pongan en riesgo su vida y la de los demás. La instalación de más pasos peatonales elevados en puntos críticos, el mantenimiento de la señalización y la colocación de barreras para evitar cruces peligrosos son medidas que podrían reducir significativamente el número de accidentes fatales.

En el caso de un atropellamiento, la responsabilidad legal recae en diferentes factores. Según el Código Penal de Baja California, si el conductor atropella a una persona y se da a la fuga, puede enfrentar cargos por homicidio culposo y omisión de auxilio, con penas que pueden llegar hasta 10 años de prisión. Sin embargo, si se demuestra que el peatón incurrió en una falta grave, como cruzar en un punto no permitido o bajo los efectos de sustancias, la responsabilidad puede ser atenuada.

¿Qué Se Puede Hacer?

Este tipo de situaciones generan debates sobre la corresponsabilidad en el tránsito urbano. En ciudades como Tijuana, donde el transporte público es limitado y las vialidades no siempre cuentan con infraestructura peatonal adecuada, es frecuente que los peatones tomen decisiones arriesgadas para cruzar calles. No obstante, esto no exime a los conductores de su deber de manejar con precaución y evitar siniestros.

La seguridad vial en Tijuana enfrenta desafíos significativos que requieren la colaboración de autoridades y ciudadanos. Solo a través del respeto mutuo y la observancia de las normas de tránsito se podrá construir una ciudad más segura para todos.