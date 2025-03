Luego de que el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Aguascalientes, Javier Luévano Núñez, mencionara algunos nombres de posibles candidatos a la gubernatura en 2027, entre ellos el del presidente municipal Leonardo Montañez Castro, el edil respondió que en este momento su prioridad es la administración municipal.

“Yo soy muy respetuoso de las decisiones del partido, pero en este momento lo que me compete es hablar de la administración y tratar de enfocarme en mi labor. No es un tema que esté en mi agenda”, afirmó.

Sobre si considera postularse en un futuro, señaló que no es algo en lo que esté pensando actualmente, ya que su compromiso está con el municipio.

“Para mí eso en este momento no es prioridad. Ustedes saben el gran compromiso que tenemos, sobre todo con el tema del agua, en el que no podemos estar distraídos. Tengo que estar enfocado totalmente para seguir trabajando y que dentro de dos años dejemos un mejor servicio a la ciudad”, explicó.

Finalmente, el alcalde insistió en que su concentración está en atender los asuntos de su administración, en particular el suministro de agua y la seguridad.

“El tema del agua y la seguridad son lo más importante, algo en lo que debemos trabajar todos los días. No es un discurso ni una pose, es algo que realmente me motiva y no me puedo distraer bajo ninguna circunstancia”, concluyó.