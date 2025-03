El Poder Legislativo de Durango presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los daños ocasionados al Congreso durante la marcha del 8M.

Según el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Héctor Herrera Núñez, los daños aún están siendo evaluados, pero se sabe que afectaron gravemente a equipos de cómputo, copiadoras y la infraestructura del Congreso, en los pisos primero y segundo del edificio.

El legislador explicó que, aunque no se tiene una cifra exacta, se espera que los costos para reparar los daños asciendan a miles de pesos. Además, los trabajos legislativos se han visto retrasados por la pérdida de documentos importantes, algunos de los cuales fueron reducidos a cenizas.

“Hemos requerido documentación y nos damos cuenta de qué estaba ahí, en la oficina de la Secretaría General, al igual que archivos que nos pueden dar facilidad para hacer nuestra labor más rápido, se encontraba en el equipo de cómputo que se incendió”, indicó Herrera Núñez.

La denuncia fue presentada para que las autoridades investiguen los hechos y den con los responsables. Las cámaras de seguridad del Congreso captaron a personas encapuchadas y vestidas de negro, quienes participaron en la marcha y, según Herrera Núñez, podrían ser los responsables de los daños por actos vandálicos el 8M.

La denuncia va contra quien resulte responsable

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Alejandro Mojica Narváez, destacó que la denuncia tiene el propósito de que las autoridades realicen las investigaciones pertinentes y actúen en consecuencia para sancionar a los responsables de los actos vandálicos.

Mencionó que, aunque los daños fueron exclusivamente materiales y no se lamentaron víctimas humanas, este tipo de acciones no pueden repetirse. “Los diputados estamos de paso, esta casa no es de ninguno, es de los duranguenses”, señaló, haciendo énfasis en la importancia de proteger el recinto como un espacio institucional y de todos los ciudadanos.

El legislador también mencionó que el propósito de la marcha del 8 de marzo es significativo y debe centrarse en los derechos de las mujeres, y no ser desvirtuado por incidentes de esta naturaleza. “Se pasa esa línea, y los medios de comunicación comienzan a hablar más de este hecho que de la gran marcha, con una gran cantidad de mujeres”, expresó.

