Puebla, Pue. El gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier señaló que no aceptará chantajes como las manifestaciones, por parte de la Organización de Antorcha Campesina, esto, luego de haber denunciado que son los responsables del paro de labores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

El titular del Poder Ejecutivo enfatizó que la administración estatal no estará de rodillas ante una organización que pretende lucrar, por beneficios personales, en una institución académica que le pertenece a todos los poblanos.

Armenta asegura que no tolerará chantajes en la BUAP

“A mí no me van a chantajear con una manifestación, si estaré muy pendiente de que se respeten los derechos sociales, libertad de expresión toda, libertad de asociación toda, diálogo todo, chantaje no, poner de rodillas al Estado para defender a un delincuente que mató a una persona, no”, enfatizó.

El gobernador reiteró que será defensor de las causas sociales y las manifestaciones legítimas, sin embargo, no se van a tolerar atropellos de quienes violentan los derechos universitarios, serán sancionados conforme a la Ley.

“La Universidad Autónoma de Puebla es un patrimonio de los poblanos, no de ningún grupo político, y el gobierno del Estado no tiene ningún interés, y quien meta las manos a la universidad, o cualquier universidad pública, se va a enfrentar al escrutinio de la Ley, que quede claro, entonces fuera manos, dejan que la universidad y universidades realicen sus procesos bajo el propio marco normativo de las universidades”, declaró.

Estado respetuoso de las organizaciones civiles

Alejandro Armenta comentó que su administración, no está involucrada en algún movimiento social, ya que, es respetuosa de las organizaciones civiles, al igual que de estudiantes.

“El gobierno no tiene por qué intervenir en las organizaciones sociales, en las instituciones educativas, salvo que se violente la Constitución y aquí se está violentando el artículo sexto constitucional, el cuarto y podría haber la presunción de delito, entonces si las autoridades ministeriales investigan y hay delitos, y se realizan carpetas de investigación, pues es la tarea de la Fiscalía”, mencionó.