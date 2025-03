El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado el martes en el Aeropuerto Internacional de Manila bajo una orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI). La detención se debe a su controvertida guerra contra el narcotráfico, que dejó un saldo de miles de muertos.

DUTERTE: DETALLES DE SU ARRESTO

Según un comunicado oficial, Interpol Manila recibió en la mañana la orden de captura y procedió a su arresto inmediato. Actualmente, Duterte, de 79 años, está bajo custodia de las autoridades filipinas y enfrenta un cargo por “crimen contra la humanidad por asesinato”.

La campaña antidrogas de Duterte, implementada entre 2016 y 2022, ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos, que denuncian la ejecución extrajudicial de decenas de miles de personas, en su mayoría ciudadanos pobres sin pruebas de vínculos con el narcotráfico.

DUTERTE EXIGE EXPLICACIONES SOBRE SU ARRESTO

En un video difundido en Instagram por su hija menor, Verónica Duterte, el exmandatario exigió conocer la base legal de su detención. “¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que cometí? Muéstrenme el fundamento legal por el cual estoy aquí”, declaró.

Aunque no se confirmó la ubicación exacta de su retención, informes indican que podría estar detenido en la Base Aérea Villamor, junto al aeropuerto de Manila.

TRASLADO DE DUTERTE A LA HAYA Y REACCIONES

Sara Duterte, vicepresidenta de Filipinas e hija del expresidente, declaró que su padre sería trasladado a La Haya en breve. “Esto no es justicia, esto es opresión y persecución”, señaló en un comunicado.

Duterte fue arrestado tras regresar de un viaje a Hong Kong, donde el domingo se reunió con trabajadores filipinos y criticó a la CPI, calificándolos de “hijos de puta”. Sin embargo, también afirmó que aceptaría la detención.

LA POSICIÓN DEL GOBIERNO DE FILIPINAS

A pesar de que Filipinas abandonó la CPI en 2019 por orden de Duterte, el tribunal mantiene jurisdicción sobre su caso, incluyendo las ejecuciones en la ciudad de Davao cuando era alcalde.

La Corte Penal Internacional abrió una investigación en 2021, pero la suspendió temporalmente tras el compromiso del gobierno filipino de revisar los casos. No obstante, la investigación se reanudó en 2023 al no encontrarse avances significativos. Actualmente, el presidente Ferdinand Marcos ha declarado que su gobierno no cooperará con la CPI.

China, a través de su ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su apoyo velado a Duterte y exhortó a la CPI a evitar “la politización y el doble rasero” en sus investigaciones.

IMPACTO POLÍTICO Y POPULARIDAD DE DUTERTE

Duterte sigue siendo una figura influyente en la política filipina y aspira a regresar como alcalde de Davao en los comicios de mayo. Su dura política contra el crimen sigue contando con el apoyo de una parte significativa de la población, que lo considera un líder firme en la lucha contra el narcotráfico.

Durante su mandato, ordenó a la policía disparar a matar a sospechosos si se sentían amenazados, justificando que su estrategia salvaba familias e impedía que Filipinas se convirtiera en un “narcoestado”. En una investigación del Senado en octubre de 2023, Duterte afirmó que no daría “disculpas o pretextos” por sus acciones.

La detención de Duterte marca un hito en la lucha internacional contra los crímenes de lesa humanidad y podría tener un impacto duradero en la política filipina y en la justicia global. N

(Con información de AFP)

