Puebla, Pue. Las Organizaciones de Antorcha Campesina, al igual que la 28 de Octubre, tienen las puertas cerradas, por la Secretaría de Movilidad y Transporte, según lo dio a conocer que la titular de la dependencia, Silvia Tanús Osorio, quien señaló que las unidades que circulan, no tienen una concesión formalmente establecida, por ello, serán sancionadas.

La secretaria comentó que en reiteradas ocasiones, se le pidió a Antorcha Campesina y la 28 de Octubre no invadir rutas que no les corresponde, incluso se firmó un convenio, sin embargo, hubo caso omiso por ello se procederá a su clausura de manera definitiva, a quienes no cumplan con lo solicitado en el pase de revista.

“Antorcha Campesina tendrá las puertas cerradas de la dependencia, en tanto cuanto, no cumpla con la Ley, lo mismos la 28 de Octubre, se les pidió, se les suplicó que no invadieran rutas que no les corresponde, hicieron caso omiso a esta petición, hicieron caso omiso al convenio que habíamos llegado y ahora tendrán que sufrir la aplicación de la Ley”, mencionó.

Advertencia a transportistas

Silvia Tanús comentó que Antorcha Campesina y la 28 de Octubre no pueden ser recibidos en la Secretaría de Movilidad y Transporte, porque no tienen una concesión a su nombre. Por tal motivo, no tiene representación de los transportistas.

“Ni Antorcha Campesina, ni la 28 de Octubre tiene una sola concesión a su nombre, cuando se hace el anuncio de que se va a realizar, lo que por Ley tenemos que realizar, que esta revista vehicular, Antorcha Campesina y la 28 de Octubre se dan a la tarea de que tratar de crear frentes, con diversos concesionarios, para que no se lleve a cabo esta acción”, dijo.

Además, alertó a otros transportistas a no caer en las manipulaciones de Antorcha Campesina y la 28 de Octubre, ya que, están buscando crear un bloque contra el gobierno del estado, para generar rivalidad y confrontación, cuando el pase de revista está establecido por la Ley.

“Desde aquí hacemos un llamado que no se dejen engañar, en la Secretaría de Movilidad y Transporte hemos dejado de recibir a estos personajes, porque no represan, una agenda no tiene una concesión no puede representar a los concesionarios, simple y sencillamente, esto a ocasionando lo que ustedes han visto, ataque a medios, a mi persona, y no lo vamos a permitir.