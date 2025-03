Dos Ministerios Públicos de la Fiscalía General del Estado (FGE) están siendo investigados por presuntas negligencias en su actuar, confirmó el titular de la instancia, Manuel Alonso García, quien narró que tuvo conocimiento de este caso a partir de las “audiencias ciudadanas con el fiscal”.

Sin dar muchos detalles sobre el caso, Alonso García advirtió que una vez que se resuelva la investigación interna, de comprobarse una negligencia, se actuará administrativa y judicialmente contra los MP, buscando marcar un antecedente sobre la nula tolerancia que se tendrá contra este tipo de actos.

“Si alguno de ellos resulta con una negligencia tras la investigación, y por ello se revictimizó una persona o una situación más grave, por supuesto que nosotros aplicaremos los esquemas administrativos y jurídicos que haya que hacer y ese es el tema, personas que sean negligentes no podrán seguir aquí” declaró.

El fiscal reiteró que se mantiene en evaluación permanente del desempeño de los trabajadores de la fiscalía, a quienes les pide actuar con empatía ante la ciudadanía, a fin de que la institución tenga una mayor confianza por parte de la sociedad.

“Todos tenemos espacio para seguir trabajando en la Fiscalía, los únicos que no, son los que sean negligentes en una responsabilidad tan sensible como lo es la procuración de justicia, la investigación y la persecución de los delitos, en eso no voy a ser tolerante” advirtió.