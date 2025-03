El periodista deportivo David Faitelson fue víctima de múltiples agresiones tras el encuentro de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2025, disputado el pasado 5 de marzo en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, entre Chivas y América.

UN INCIDENTE CAPTADO EN CÁMARA

Mientras Faitelson firmaba autógrafos a los aficionados, algunos asistentes captaron el momento en el que le arrojaron un vaso de cerveza, empapándolo sin causarle daño físico. Sin embargo, lo más grave ocurrió después.

Sobre lo ocurrido anoche en el Estadio Estadio de Chivas tras el Clásico de la Concacaf… pic.twitter.com/4hczGzER5K — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 7, 2025

En su programa Faitelson Sin Censura, el periodista reveló un hecho aún más perturbador:

“Ojalá hubiera sido el vaso de cerveza lo único que me sucedió anoche, me pasó algo grave, todavía más delicado (…). Una persona, lastimosamente, metió sus manos en mis partes nobles y eso fue lo peor que pasé anoche. No se lo deseo a nadie, pero es parte de lo que pasa en los estadios de futbol”.

No se lo deseo a nadie, pero es parte de lo que pasa en los estadios de futbol

¡DEPLORABLE! @DavidFaitelson_ relata la agresión que sufrió tras el Chivas vs América 🗣️⚽🔥 “Me da vergüenza pero un aficionado metió su mano en zonas muy íntimas de mi cuerpo” 🔴#FaitelsonSinCensura EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/MH1aSy7Sox — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 7, 2025

ACOSO E INSULTOS POR PARTE DE LA AFICIÓN

Además del incidente físico, varios aficionados lo insultaron y lo tacharon de “vendido”, mostrándole sus carteras en un gesto de desprecio por su cambio de televisora. Faitelson aseguró que, aunque comprende las críticas, no justifica la violencia ni las agresiones físicas.

Agreden a David Faitelson a la salida del Akron 🍺🍺🍺 ❌️ Algún inadaptado le aventó un vaso de cerveza luego del Chivas America en Concachampions 💢 Lamentablemente

pic.twitter.com/mw1IYf8mcV — DIEGOL ⚽️ (@Diegol90Mx) March 6, 2025

Incluso, relató que algunos fanáticos le gritaron “Cuauhtémoc, Cuauhtémoc”, en referencia a sus conocidos enfrentamientos con el exfutbolista y exgobernador de Morelos, popularizado en los 90 y 2000 como el gran ídolo americanista Cuauhtémoc Blanco.

UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN

El Estadio Akron, sede del Mundial 2026, se vio manchado por estos incidentes, lo que pone en duda la seguridad dentro de los recintos deportivos en México.

El caso de David Faitelson deja sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y erradicar la violencia en el fútbol, garantizando un ambiente sano tanto para periodistas como para los aficionados. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: