La Federación de Trabajadores del Estado de Aguascalientes (FEDESA) atiende el presunto despido injustificado de al menos 30 empleados del Ayuntamiento de San José de Gracia, informó el secretario general de la organización sindical, Francisco Araiza Méndez.

Además de la conclusión de la relación laboral, también se acusa el pago no conforme de finiquito, por lo que también se va a pugnar que se respete esta prestación en los casos que el despido no pueda o no se desee revertir.

“Son 30 trabajadores que quieren despedir de manera injustificada, y el problema es que, además, no les quieren pagar como debería de ser su finiquito. Entonces, lo que pediremos es que se trate de respetar el lugar de los trabajadores, y si tiene que haber un recorte, que se haga conforme a la ley” informó.

Araiza Martínez detalló que, entre los afectados, se encuentran trabajadores de áreas como limpia, administración, jardinería, entre otros servicios públicos, quienes serán recibidos esta semana para plantearles una estrategia de defensa legal a los agremiados, a partir de un diálogo conciliatorio con el gobierno municipal.

“La semana pasada ya tuvimos un grupo de trabajadores de San José de Gracia que fueron a manifestarse a SUTEMA. Esta semana los vamos a recibir nuevamente para ver cuáles son las acciones que podemos tomar en su defensa” agregó.

Finalmente, se descartó que entre el personal afectado se encuentren policías, cargos que aseguró, se rigen de manera diferente y no están agremiados a FEDESA.