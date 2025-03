El presidente de Polonia, Andrzej Duda, otorgó la ciudadanía al actor, escritor y director Jesse Eisenberg en una ceremonia celebrada en Nueva York el martes 4 de marzo. Este reconocimiento llega apenas dos días después de que su película Un dolor real (A Real Pain) le valiera a Kieran Culkin el Oscar al mejor actor de reparto.

Eisenberg expresó su emoción por este momento tan significativo:

“Me siento increíblemente honrado. Este es el honor de mi vida y algo en lo que he estado muy interesado durante dos décadas”, dijo el actor durante la ceremonia.

El filme, escrito y dirigido por Eisenberg, sigue la historia de dos primos estadounidenses (interpretados por él y Culkin) que viajan a Polonia para honrar a su difunta abuela, sobreviviente del Holocausto. La idea nació tras la muerte en 2019 de su tía abuela Doris, quien huyó de Polonia a Estados Unidos en 1938.

El rodaje en Polonia fue una experiencia transformadora para Eisenberg, quien decidió solicitar la ciudadanía en mayo de 2023. Este derecho está disponible para quienes tienen antepasados directos nacidos en Polonia o que vivieron allí después de 1920.

Eisenberg destacó la importancia de recuperar el vínculo con sus raíces:

“Además de la tragedia histórica, también está la tragedia de que mi familia ya no sentía ninguna conexión con Polonia, y eso me entristeció. Me confirmó que realmente quería intentar reconectarme tanto como fuera posible”, expresó.