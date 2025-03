Millie Bobby Brown, actriz que se volvió mundialmente conocida por su papel en Stranger Things, ha arremetido contra los recientes artículos de prensa que comentan sobre su apariencia, calificándolos como “acoso”.

La estrella de 21 años publicó el lunes un video de tres minutos en su cuenta de Instagram en el que mencionó los titulares de varios artículos y los nombres de los periodistas responsables.

Brown ha estado en el centro de la atención mediática debido a la gira de prensa de su nueva película, Estado Eléctrico (The Electric State), además de sus recientes apariciones en los premios SAG y Brit.

“Crecí frente al mundo y, por alguna razón, la gente parece no poder crecer conmigo”, afirmó Brown. “En cambio, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo, como si todavía debiera lucir como en la primera temporada de Stranger Things. Y como no lo hago, ahora soy un objetivo”.

MILLIE BOBBY BROWN SE DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

La actriz denunció cómo los artículos analizan aspectos como su cabello, rostro, cuerpo y estilo, con algunos insinuando que parece mucho mayor de lo que es.

“Aquellos desilusionados no pueden soportar ver a una niña convertirse en una mujer a su manera, no la de ellos. Me niego a disculparme por haber crecido. Me niego a hacerme más pequeña para cumplir con las expectativas poco realistas de las personas que no pueden soportar ver a una niña convertirse en una mujer”, sostuvo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Me niego a disculparme por haber crecido

“El hecho de que los escritores adultos pasen su tiempo diseccionando mi rostro, mi cuerpo, mis elecciones, es inquietante”, indicó Brown. “El hecho de que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres lo empeora aún más“.

UNA CARRERA BAJO ESCRUTINIO MEDIÁTICO

Brown ha vivido bajo la continua evaluación de los medios desde los 9 años, cuando participó en la serie Érase una vez en el País de las Maravillas (Once Upon a Time in Wonderland) y más tarde en Intruders de la BBC.

Su gran salto a la fama llegó en 2016 con su icónico papel de Eleven (Once) en Stranger Things, de Netflix, lo que le valió el reconocimiento mundial y nominaciones a premios SAG y Emmy.

En su video, Brown concluyó con un poderoso mensaje: “No me avergonzarán por cómo luzco, cómo me visto o cómo me presento”.

“Hagámoslo mejor, no solo por mí, sino por cada niña que merece crecer sin el miedo a ser destrozada por el simple hecho de existir”, pidió la actriz.

APOYO DE OTRAS ESTRELLAS DEL ENTRETENIMIENTO

Brown recibió un gran apoyo de otros actores tras su valiente declaración. Sarah Jessica Parker, protagonista de Sex and the City, comentó que está “enormemente orgullosa” de la joven actriz.

Louis Partridge, su coprotagonista en Enola Holmes, también aplaudió su postura: “Bien dicho, Millie. Manejado con gracia”.

Mckenna Grace, actriz infantil y estrella de El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale), se sumó al apoyo: “Ninguna mujer o persona joven merece sentir presión o crueldad por el simple hecho de existir. Hablas tan bien y eres tan hermosa. Muy bien dicho, gracias por hacer este video”. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: