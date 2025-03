El chino Liu Jiakun, uno de los artífices de la transformación de la arquitectura de su país al combinar utopía y funcionalidad, así como tradición y modernidad, es el ganador del prestigioso premio Pritzker 2025, considerado como el Nobel de arquitectura.

“Siempre he aspirado a ser como el agua: penetrar en un lugar sin tener una forma fija propia y filtrarme en el entorno local y en el propio lugar”, sostuvo el arquitecto, nacido en 1956 en Chengdú (China), y que hasta 1993 alternaba la arquitectura con la escritura, su otra gran pasión.

Con una obra mayoritariamente realizada en su ciudad natal —a diferencia de la mayoría de otros ganadores—, Liu ha priorizado el uso de materiales locales, técnicas tradicionales y una atención precisa a las dinámicas sociales, ofreciendo alternativas cuidadosas con el entorno local y la cultura al crecimiento urbano acelerado.

Entre sus proyectos destaca el Museo de Chengdu, un edificio de hormigón sin ventanas, pero con huecos que permiten filtrar la luz en el interior rodeado de paisajes naturales y artificiales, de agua y vegetación.

Para Liu, la arquitectura “debe abstraer, destilar y hacer visibles las cualidades inherentes a la gente del lugar” y al mismo tiempo “moldear el comportamiento humano y crear atmósferas, ofreciendo una sensación de serenidad y poesía, evocando la compasión y la misericordia y cultivando un sentimiento de comunidad compartida”.

Los organizadores del premio, que será entregado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) esta primavera, destacan su “creación de nuevos mundos, libre de cualquier restricción estética o estilística”.

Procedente de una familia de médicos, Liu, desde muy joven, exploró el mundo a través del dibujo y la literatura. En 1978 entró al Instituto de Arquitectura e Ingeniería de Chongqing (rebautizado como Universidad de Chongqing) después de haber participado en el Zhiqing de China, el programa de “jóvenes educados” asignados a la agricultura campesina vocacional.

Durante años fue arquitecto de día y escritor de noche, profundamente absorto en la creación literaria. Admite que no comprendía del todo lo que significaba ser arquitecto, pero “como en un sueño, de repente me di cuenta de que mi propia vida era importante”.

Liu Jiakun’s work achieves a seamless balance between #architecture and nature, tradition and modernity, honoring #China‘s multi-traditional history. Get to know the work of this year’s Pritzker winner https://t.co/YYRsF22nBO pic.twitter.com/6BzsZ6lS70

— ArchDaily (@ArchDaily) March 4, 2025