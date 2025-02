La popular serie animada Peppa Pig se prepara para recibir a un nuevo integrante en su familia. Durante una secuencia emitida en la cadena británica ITV, Mamá Pig anunció emocionada que está esperando un bebé, lo que traerá nuevas y divertidas aventuras para los pequeños fanáticos de la serie.

Desde su estreno en 2004, Peppa Pig ha mantenido su núcleo familiar casi intacto, conformado por Papá Pig, Mamá Pig, Peppa (4 años) y su hermano menor, Jorge Pig (2 años). Ahora, con la llegada de un nuevo bebé, la historia promete tomar un rumbo fresco y emocionante.

En el clip transmitido, Mamá Pig expresó su alegría: “Estoy un poco abrumada ante la idea de tener tres niños menores de 5 años corriendo por ahí, pero sobre todo absolutamente emocionada”.

Anyone that missed this on Good Morning Britain, Mummy pig has some important news! Make sure to share with your kids when they get home from school 😂🤦🏻‍♀️

I feel like I need to call school and leave a message for Ivy-May 😅🤣 #peppapig pic.twitter.com/dWnK44A8Y5

— KimmyMinx (@KimmyQuickslice) February 27, 2025