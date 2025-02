Con 20 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, el Congreso de Aguascalientes designó a Manuel Alonso García, actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), como nuevo Fiscal General por un periodo de siete años.

Tras su nombramiento, Alonso García aseguró que dará seguimiento a todos los casos relevantes, incluidos aquellos que han generado controversia, como la presunta “estafa Ponzi” en la que se ha señalado al actual Fiscal, Jesús Figueroa Ortega. No obstante, subrayó que las investigaciones deberán seguir el debido proceso.

“A mí no me ha temblado la mano en 32 años de carrera. El ámbito de la seguridad y la justicia no es fácil, no puedo adelantarme a ciertas cosas porque debe haber un debido proceso. Yo no etiquetaría al actual Fiscal, le tengo un respeto y un poco de conocimiento”, expresó.