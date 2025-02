De visita por Aguascalientes, el Consejero nacional del INE, Jorge Montaño Ventura, impartió la conferencia “Los Retos del Proceso Electoral de Personas Juzgadoras”, en la que abordó, entre otros temas entorno a la elección judicial, las obligaciones y derechos presupuestales y fiscales de las personas aspirantes.

De acuerdo con las reglas establecidas por el propio INE, constituyen infracciones de los candidatos:

No obstante, hay actos que sí están permitidos, para los cuales, ya se ha establecido un monto máximo dependiendo el cargo:

El también Presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación, reconoció que no cuentan con facultades sancionatorias en caso de que no se cumplan las normativas, sin embargo, podrán canalizar reportes a las autoridades competentes.

“Ya nos preparamos en la comisión de quejas con el catálogo de infracciones y sanciones. En la comisión de fiscalización, ya nos preparamos con lo que es el lineamiento de fiscalización. Se va a fiscalizar como en los procesos ordinarios, pero no tenemos la facultad de eliminar candidaturas, no está expreso en la reforma y es algo que no podemos legislar” añadió.