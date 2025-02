El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) considera que no es necesaria una política prohibitiva sobre el uso del celular en las aulas de secundaria y bachillerato del estado, postura emitida luego de que en Querétaro se aprobara una ley que regula el uso de estos dispositivos en los salones de clase.

Según Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, titular de la dependencia, basta con establecer horarios en los que el uso de los teléfonos esté restringido, ya que hoy en día, el uso de internet y herramientas tecnológicas se ha vuelto parte importante de la “canasta tecnológica” que se imparte a niños, niñas y adolescentes.

“Tenemos que buscar la forma no de prohibirlos, pero sí de reducirlos, sobre todo al interior de las aulas, donde a la larga, pueden ser un distractor para que el alumno no esté atento a las clases. Las autoridades hemos apostado por la canasta tecnológica con el desarrollo de plataformas y equipamiento, comprendemos que los estudiantes no pueden estar desconectados del mundo” declaró.