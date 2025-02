Al año, la Secretaría de Salud atiende 80 mil pacientes por picaduras de alacrán en la entidad, la mayoría de los casos se registran en el municipio de León.

Así lo reconoció Gabriel Cortés Alcalá, secretario de Salud, quien detalló que los casos más graves son niños lactantes, entre los que se encuentran decesos.

“Más o menos son 80 mil atenciones, aunque esto no representa una administración del suero antialacrán. Hay niños y adultos que llegan y no requieren más que una valoración rápida y no requiere más que una administración. Aunque hay personas que requieren” detalló.

Cortés Alcalá señaló que en Guanajuato sí hay suero antialacránico suficiente para poder atender a las personas que son picadas. Y aunque se concluya el antídoto, el gobierno puede hacer una compra adicional al gobierno federal.

Incluso, recordó que entre los casos se encuentra el de un paciente donde llegaron a utilizarse hasta 20 dosis de suero por la letalidad del veneno.

El funcionario estatal manifestó que incluso cuando se acaba el suero que entrega la Federación, el estado está facultado para hacer la compra adicional de este medicamento.

“León Guanajuato es el principal y cada año hay un crecimiento y es principalmente en los niños que más se afectan y son niños lactantes que empiezan a llorar y no hay otra manera de saber qué les pasó y son los lactantes los que más sufren. Y sí llegan a presentarse fallecimientos por esta situación” dijo..

Por último, el secretario de Salud exhortó a la población a estar atenta ante un posible picadura, pero también dijo que es necesario prevenir limpiando espacios y fumigando.