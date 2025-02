Para Martínez-Davis, el éxito no se mide en cifras, sino en el efecto tangible en el desarrollo de su equipo, la eficacia de las soluciones médicas que ofrece y la evolución del sector. En un entorno donde salud, innovación y diversidad de pensamiento convergen, su liderazgo busca conectar estos elementos de manera auténtica y efectiva.

Criada entre España y Estados Unidos, desarrolló una perspectiva global desde temprana edad. Tras estudiar en la Universidad de Saint Louis, Misuri, exploró distintas oportunidades en países como Japón y Alemania hasta encontrar una afinidad con el mundo comercial a través de una posición en Kodak. Más tarde, en Madrid, ingresó en el ámbito farmacéutico en el área de oncología. “Ahí supe que había encontrado algo donde realmente podía hacer una diferencia. Sentí que había encontrado mi propósito y me enganché”, comparte con Newsweek.

Su trayectoria avanzó con funciones estratégicas en multinacionales como Merck y Pfizer, donde lideró mercados en Europa y América Latina. Hoy, como presidenta de GSK en Estados Unidos, supervisa cuatro áreas clave: oncología, vacunas, especialidades y productos respiratorios.

A lo largo de su carrera ha desarrollado un estilo que impulsa el trabajo en equipo. Para Martínez-Davis, en una industria tan crucial y dinámica como la farmacéutica, no basta con definir una visión; hay que conectar a cada persona con ella. “Es importante que todos entiendan el propósito de la compañía y cómo su trabajo contribuye a ese objetivo. De lo contrario, el día a día se vuelve monótono; pero cuando sabes que eres una parte importante de una solución mayor, la colaboración surge de manera natural”, explica. La autonomía y el crecimiento profesional a través de la exploración de lo que realmente motiva a cada individuo es esencial para el éxito de esta estrategia. “Hacer algo que te apasiona te cambia la vida. Eso es lo que intento inspirar en mi equipo”, enfatiza.

“Espero que los días en los que no se podía hablar con los líderes hayan quedado atrás. Me encanta salir a escuchar a mi equipo, estar en el terreno, ver qué funciona y qué podemos mejorar”, dice sobre su enfoque alejado de los modelos jerárquicos tradicionales, algo que, en su opinión, está arraigado en su identidad cultural. “Como hispanos, crecemos en un ambiente donde las relaciones familiares y las conexiones son prioridad, donde nos involucramos, preguntamos, buscamos entender. Ese interés genuino por la gente a tu alrededor no es algo robótico; es auténtico y, en mi experiencia, es clave para liderar”, reflexiona.

“Siempre pienso en quienes trabajan para mí. Son tres mil personas con familias, hijos… Las decisiones que tomamos impactan a todos ellos.”

EL FUTURO DEL TRABAJO Y LAS NUEVAS FRONTERAS DE LA MEDICINA

De acuerdo con estudios de McKinsey y S&P Global, la inteligencia artificial transformará la industria farmacéutica en Estados Unidos al acelerar el descubrimiento de fármacos, optimizar ensayos clínicos y mejorar la eficiencia operativa. Estiman que esta tecnología podría generar entre 60 mil y 110 mil millones de dólares anuales en valor económico, además de reducir en 50 por ciento los costos de los ensayos clínicos y acortar significativamente los tiempos de desarrollo. Sin embargo, esta evolución también plantea retos: hasta el 30 por ciento de los empleos en áreas como I+D y manufactura podrían automatizarse, lo que hace imprescindible la capacitación de la fuerza laboral para adaptarse a funciones impulsadas por la IA.

Martínez-Davis ve la inteligencia artificial y la automatización como herramientas clave para acelerar el progreso, pero enfatiza que el verdadero desafío es la transición del talento. “La clave está en cómo llevamos a la gente con nosotros en este cambio. Más que reemplazar empleos, se trata de crear nuevas funciones: personas que sepan manejar datos, que comprendan cómo anticipar cambios y aprovechar el potencial de la tecnología”, explica. “La adopción tecnológica exige educación y preparación. Implementar herramientas no es suficiente; necesitamos asegurarnos de que todos sepan cómo utilizarlas de manera correcta e impulsar la innovación con un marco ético sólido”, afirma.

En GSK la automatización no sólo ha optimizado procesos administrativos, sino que también ha permitido un análisis más preciso de los mercados en Estados Unidos. “Este país es enormemente diverso. Lo que funciona en Florida no necesariamente es lo mismo que en Pensilvania. La IA nos ayuda a entender mejor esas diferencias y adaptar nuestra estrategia comercial y educativa a cada comunidad”, añade.

“Si logramos hacer estudios más precisos y eficientes en menos tiempo, podemos ofrecer los tratamientos a quienes los necesitan con mayor rapidez”, explica sobre el alcance de la IA en investigación y desarrollo. Más allá de la tecnología en sí, lo que realmente la motiva es ver cómo esas innovaciones transforman las vidas de los pacientes. “¿Hay algo más emocionante en este campo que lanzar un nuevo tratamiento?”, dice con entusiasmo. “Sabes que hay gente que lo necesita, que lleva años esperando. Es el resultado de un trabajo inmenso: desarrollo, ensayos clínicos, investigadores dedicados… y cuando finalmente sucede, el impacto en los pacientes es increíble”.

En esta línea, GSK espera la aprobación de la FDA en julio de 2025 para Blenrep, una terapia para mieloma múltiple que podría prolongar la supervivencia de los pacientes en tres años. La investigación también avanza en inmunización con el desarrollo de Arexvy, la vacuna contra el VSR para adultos mayores, cuyo proceso tomó 50 años. Entre las nuevas terapias, Martínez-Davis destaca Depemokimab, un tratamiento de suplemento de cada seis meses que podría transformar el cuidado de las enfermedades respiratorias. “Ésos son los momentos que hacen que todo el esfuerzo valga la pena”, subraya.

Pero con estos avances también viene la responsabilidad y, en el sector salud, el manejo de información sensible exige un equilibrio entre desarrollo tecnológico y seguridad. “Hemos sido cautelosos, quizá por eso no somos los más avanzados,” reflexiona. “A veces avanzar demasiado rápido genera más riesgos que beneficios. La clave es hacerlo bien.”

Más allá de la protección de los datos clínicos, la percepción pública desempeña un papel fundamental en un entorno donde la desinformación puede propagarse rápidamente. Martínez-Davis subraya la importancia de colaborar con organismos como la FDA y el CDC, cuyos estudios clínicos respaldan la seguridad y eficacia de los medicamentos, para reforzar la confianza en la industria. Aunque los cuestionamientos siempre han existido, considera que la mejor estrategia es impulsar la educación de manera continua, garantizando que médicos, pacientes y comunidades accedan a información basada en evidencia y puedan tomar decisiones informadas sobre su salud.

DIFERENTES PERSPECTIVAS, UN MISMO OBJETIVO

Para Martínez-Davis, la variedad de enfoques es un pilar fundamental de la innovación, y en GSK, la inclusión no se limita a alcanzar un porcentaje, sino a formar equipos con trayectorias diversas que fortalezcan la toma de decisiones. “La diversidad en experiencias, religiones y culturas aporta valor y permea a toda la organización”, explica.

“En un territorio con tantas poblaciones distintas, es clave contar con líderes que realmente entiendan esas realidades para garantizar que las comunidades que servimos estén representadas en las decisiones que tomamos”, enfatiza. Sin embargo, rechaza un enfoque basado en cuotas y apuesta por un cambio impulsado por resultados: “No creo en los números impuestos. Si un líder comprende el valor de la diversidad, lo refleja en su equipo, y eso transforma la cultura de toda la empresa”, concluye.

Ese compromiso de crear un pipeline de talento con diferentes perspectivas se refleja en iniciativas como el Philadelphia STEM Equity Collective (PSEC), al que la compañía ha destinado 10 millones de dólares a lo largo de 10 años para fomentar la inclusión en carreras STEM. “Llevamos 190 años en esa comunidad, donde trabajamos con miles de empleados, así es que hicimos una inversión en educación para inspirar a más jóvenes a interesarse por la ciencia, matemáticas y manufactura, desarrollando talento desde el inicio”, añade.



‎ ‎ “Hacer algo que te apasiona te cambia la vida. Eso es lo que intento inspirar en mi equipo”

Martínez-Davis reconoce la brecha en la representación latina dentro de la industria y apuesta por la educación como clave para reducirla: “Hemos atraído más talento latino, pero aún hay mucho por hacer”, reconoce. Para acercarse a los jóvenes, GSK ha intensificado su presencia en ferias de trabajo y universidades, mostrando oportunidades en el sector. “A los 21 años no siempre se entiende la importancia de la salud, pero cuando empiezas a atraer talento diverso, ese talento atrae a más personas. Es un efecto multiplicador”. Su objetivo es ayudar a los jóvenes a descubrir el potencial de una carrera en este campo. “Queremos que encuentren algo que les apasione y digan: ‘Esto me encantó. Esto es algo que quiero probar’”, afirma.

Ese ímpetu por inspirar a otros para desarrollar su máximo potencial ha sido el motor de su carrera. “Me encanta lo que hago, me despierto con energía siempre pensando en cómo seguir avanzando, y creo que la gente lo nota. Lo que más me mueve es la gente con la que trabajo. Me encanta ver su crecimiento, su desarrollo”, dice con convicción.

Hoy, con más de 25 años de experiencia y un legado tangible, vuelve al consejo que ha guiado su camino y que comparte con quienes buscan dejar huella: “Encuentra algo que te mueva, que te inspire. Sé siempre fiel a tu esencia y tus valores, sobre todo en los momentos difíciles”. N

