Francisco había previsto que su autobiografía se publicara después de su fallecimiento. No obstante, con motivo de la celebración del Año Santo, optó por adelantar su lanzamiento. En la obra, el Pontífice comparte sus reflexiones sobre la despedida y cómo anhela que sea su descanso eterno. “Cuando fallezca, no me enterrarán en San Pedro, sino en Santa María la Mayor: El Vaticano es la casa de mi último servicio, no de la eternidad”, reveló.

El papa también ha dado instrucciones sobre su funeral. “El ritual de las exequias era demasiado ampuloso y he hablado con el maestro de ceremonias para aligerarlo. Nada de catafalco, ninguna ceremonia para el cierre del ataúd. Con dignidad, pero como todo cristiano”, declaró Francisco.