Con medio cuerpo sumergido en el río Negro de la Amazonia brasileña, Luiz Felipe se abraza a un delfín rosado y pide: “¡Sáquenme una foto!”. El animal se deja tocar y el joven sonríe. ¿En qué consiste la denominada “bototerapia”?

Luiz Felipe, de 27 años, tiene síndrome de Down y es uno de los pacientes que llegaron la semana pasada a Iranduba, en el estado de Amazonas, para la primera sesión de 2025 de una terapia alternativa con delfines que desde hace casi dos décadas ayuda a personas con discapacidad.

“Es un tratamiento complementario que no reemplaza a otros: una alternativa no convencional para niños y jóvenes que les trae ánimo, contacto con la naturaleza y una fuerza que no encuentran en ambientes hospitalarios”, explica el fisioterapeuta Igor Simoes Andrade, de 49 años, creador de la ‘bototerapia’ (delfinoterapia).