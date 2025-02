Los Kansas City Chiefs enfrentan una decisión crucial de cara a la próxima temporada: ¿qué sucederá con su estrella Travis Kelce? El veterano ‘tight end’, de 35 años, tiene hasta el 14 de marzo para decidir si continuará jugando, fecha en la que se activaría una prima de firma cercana a los 11 millones de dólares si se compromete para la temporada 2025/26 de la NFL. Sin embargo, un analista de ESPN ha planteado un escenario inesperado: que los Chiefs podrían cortar a Kelce para liberar espacio salarial.

Aaron Schatz explicó en ESPN: “Sería un movimiento muy impopular, pero el contrato de Kelce ofrece una forma sencilla para que los Chiefs obtengan espacio salarial para 2025. Cortarlo costaría solo 2,5 millones de dólares en dinero muerto, pero liberaría más de 17 millones en el tope salarial, lo cual es crucial dado que actualmente los Chiefs tienen un espacio salarial efectivo negativo”.

Según el informe de Dan Graziano de ESPN, la NFL notificó a las 32 franquicias de la liga que el tope salarial para la temporada 2025 oscilará entre los 277.5 y 281.5 millones de dólares. De confirmarse estas cifras, representaría un incremento de entre 22.1 y 26.1 millones de dólares en comparación con la temporada 2024.

The NFL today informed teams that the 2025 per-team salary cap will fall in the range of $277.5 million to $281.5 million, way up from last year’s $255.4 million. Cap will have increased by more than $53 million over the last two years.

