Históricamente, durante el mes de marzo, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROESPA) ha observado un importante incremento en el sacrificio de mascotas que sus propios dueños llevan al antirrábico, confirmó el titular de la dependencia, Héctor Anaya Pérez.

De acuerdo con el funcionario, a partir de la edad de los animales sacrificados, se ha determinado que la mayoría habrían sido obsequiados durante la navidad previa, ante lo que recordó a la ciudadanía que las mascotas no deben ser consideradas un simple objeto para regalar.

Anaya Pérez subrayó la importancia de que las familias que quieran tener una mascota, cuenten con el espacio y los recursos necesarios para que el animal pueda desarrollarse, pues la falta de un entorno favorable también suele ser uno de los principales motivos de abandono.

“Hacemos el atento llamado a la ciudadanía a que no regale animales de compañía. Si no pueden tener una mascota, mejor no la tengan. El día de mañana esto les puede generar una falta administrativa, entonces hay que actuar con responsabilidad e invitar a no comprar, hay muchos animales en los refugios que se pueden adoptar” puntualizó.