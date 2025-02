La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó que no permitirá una “invasión” de Estados Unidos tras la decisión del gobierno de Donald Trump de designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

En su conferencia diaria, Sheinbaum destacó que esta acción no debe vulnerar la soberanía mexicana y subrayó que la relación con Estados Unidos debe basarse en la coordinación, no en la subordinación.



“Pueden ponerle el nombre que quieran (a los cárteles), pero con México es coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, afirmó la mandataria izquierdista mexicana.

“Nosotros no negociamos la soberanía, esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía”, añadió.

IMPULSA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA PROTEGER SOBERANÍA

Sheinbaum anunció que presentará al Congreso una reforma constitucional destinada a proteger la integridad y soberanía del país. “Que sean lesivas de la integridad, independencia y soberanía de la nación” o la violación del territorio, sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

Además, la enmienda prohibirá cualquier participación extranjera en investigaciones “sin la autorización expresa del Estado mexicano”, detalló Sheinbaum al leer parte del proyecto.

OPERACIONES CON DRONES Y SOBREVUELOS DE SEGURIDAD

Ante reportes de medios estadounidenses sobre el aumento de sobrevuelos de drones estadounidenses en México, Sheinbaum aseguró que estas operaciones forman parte de una colaboración bilateral de años. La presidenta confirmó que altos mandos de la Secretaría de Defensa de México y del Comando Norte de Estados Unidos sostuvieron conversaciones para fortalecer la coordinación en la frontera, donde recientemente se desplegaron 10,000 soldados mexicanos.

SIGUE LA DEMANDA CONTRA ARMERÍAS DE ESTADOS UNIDOS

En respuesta a la designación de los cárteles, México ampliará la demanda contra fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos de complicidad en el tráfico de armas hacia territorio mexicano. Según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, casi tres cuartas partes de las armas ilegales en México provienen de ese país.

Con más de 480,000 homicidios y 110,000 desaparecidos desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006, Sheinbaum pretende fortalecer la seguridad nacional y garantizar el respeto a la soberanía mexicana en el marco de las relaciones internacionales. N

