Más de 5 mil estudiantes protestaron de forma pacífica en las calles de Celaya hasta la Presidencia Municipal para pedir justicia por Josué Ismael Yañez, estudiante asesinado el lunes pasado.

Josúe estudiaba en el Tecnológico Nacional de México en Celaya, y a sus 23 años fue asesinado cuando trabajaba como motociclista de Uber para financiar su carrera.

El hecho se suma a 20 asesinatos violentos de estudiantes de Celaya de 2019 a la fecha.

Con pancartas que tenían las consignas “estudiantes no sobrevivientes”, “mi mochila, no es antibalas”, “Nos falta Yáñez”, “Un Lince menos”, “Sin seguridad estudiantil no hay futuro”, entre otros.

Después de las doce del día, un grupo de estudiantes habló con las autoridades encabezadas por el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez.

Ramírez Sánchez se comprometió a atender las peticiones que estén en las facultades del municipio y se acordó sostener mesas de seguimiento.

Los acuerdos del pliego petitorio son:

1. Refuerzo y presencia de la fuerza pública dentro del municipio y el estado.

2. Impartición de justicia en los hechos acontecidos con nuestros compañeros asesinados.

3. Respaldo económico a nuestros compañeros en situación de vulnerabilidad de las comunidades estudiantiles.

4. Mejora en el servicio de transporte público.

5. Compromiso de las autoridades con medidas concretas.

6. Refuerzo de rondines de seguridad en horarios vulnerables identificados por las comunidades estudiantiles.

7. Capacitaciones constantes ante siniestros.

8. Mantenimiento al alumbrado público en zonas aledañas a las universidades e instituciones de educación superior.

“Estamos con ustedes, cualquier muerte o desaparición nos duele y nos daña a todos como sociedad, más aún en condiciones como esta. Hemos recibido su pliego petitorio, su legítimo reclamo y le daremos puntual atención y seguimiento”, dijo el alcalde Jan Miguel Ramírez,

De igual manera se acordó establecer un vínculo directo de comunicación para atender los requerimientos de los estudiantes y dar seguimiento a los acuerdos establecidos.