La película “Emilia Pérez”, dirigida por Jacques Audiard y protagonizada por Karla Sofía Gascón, enfrenta dificultades en taquilla tras su estreno, acumulando apenas 15.2 millones de dólares a nivel global, según datos de Box Office Mojo. Esta cifra representa una pérdida significativa, considerando que su presupuesto de producción fue de 27 millones de dólares, dejando un déficit de aproximadamente 12 millones de dólares.

Francia fue el mercado que logró mayor recaudación con 8 millones de dólares, seguida de Italia con 3.2 millones. Sin embargo, en México, considerado un mercado clave, la cinta solo generó 460 mil dólares, cifra atribuida en parte a las polémicas en torno a la actriz principal y los dichos muy poco prudentes de su director.

¿CUÁNTAS NOMINACIONES TIENE ‘EMILIA PÉREZ’ AL OSCAR?

La producción que ocurre en México y que no cuenta con la participación protagónica de ningún actor mexicano ni fue grabada en el país tiene un récord de 13 nominaciones en distintas áreas.

Mejor Actriz de Reparto – Zoe Saldaña

Mejor Actriz – Karla Sofía Gascón

Mejor Banda Sonora

Mejor Canción Original (2) – ‘El Mal’ y ‘Mi Camino’

Mejor Maquillaje

Mejor Guion Adaptado

Mejor Película Internacional

Mejor Edición

Mejor Sonido

Mejor Fotografía

Mejor Director – Jacques Audiard

Mejor Película

¿DE QUÉ SE TRATA ‘EMILIA PÉREZ’?

La película Emilia Pérez no está basada en hechos reales, sino que se inspira en la novela Écoute (2018) de Boris Razon. El director Jacques Audiard tomó la idea de un personaje vinculado al narcotráfico que desea dejar atrás su pasado para realizar su transición de género. “En la novela, el personaje no era un pequeño traficante, sino un jefe de un cártel en toda regla. Pero lo que realmente me impactó fue que el autor de la novela, en los capítulos siguientes, no desarrolló en absoluto este personaje. Y eso fue lo que realmente me intrigó y fue ahí donde mi imaginación empezó a entrar en acción”, dijo el cineasta en entrevista para Deadline. Según Audiard, eso fue lo que más le impactó fue que el autor apenas desarrolló a este personaje, lo que despertó su interés e imaginación para crear la historia.

La trama sigue a Rita, una abogada que, por circunstancias inesperadas, se ve involucrada con el líder de un cártel mexicano. El giro principal ocurre cuando el criminal le pide ayuda para desaparecer sin dejar rastro y comenzar una nueva vida como la mujer que siempre ha querido ser. Aunque la sinopsis combina crimen, música y comedia, la película aborda temas de identidad y transformación personal.

A pesar de ser la segunda película más nominada en la historia de los Premios Oscar y de recibir reconocimientos en diversos festivales internacionales, “Emilia Pérez” no ha logrado alcanzar las expectativas comerciales, consolidándose como una de las mayores decepciones en taquilla del año. N

