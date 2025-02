El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dio a conocer el listado oficial de las clínicas autorizadas para la interrupción legal del embarazo (ILE) o aborto, acompañado de una ilustración con un pañuelo verde y tonalidades violetas. En total se habilitaron 77 unidades médicas distribuidas en 21 entidades de México.

“En apego al acuerdo del director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, que garantiza por primera vez la aplicación del procedimiento para la ILE en unidades médicas del organismo, la Dirección Médica publicó el listado inicial conformado por 77 clínicas y hospitales donde está habilitado el servicio para las personas usuarias”, informó el organismo público en un comunicado.

El ISSSTE anunció este mensaje, en cumplimiento con el acuerdo de Batres Guadarrama publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de enero de 2025.

El estado con mayor número de clínicas habilitadas es la Ciudad de México (CDMX), con 15 de ellas, seguido por San Luis Potosí (10) y Sinaloa (siete en total); mientras que Coahuila apenas tiene un hospital disponible.

“Estas unidades cuentan con suficiente personal capacitado y no objetor de conciencia (que deja de lado sus convicciones éticas, religiosas o morales) para garantizar una atención médica basada en los principios de igualdad, perspectiva de género, no discriminación, no revictimización y respeto a los derechos humanos, sexuales y reproductivos”, pormenorizó el Instituto.

LOS REQUISITOS PARA UN ABORTO LEGAL EN EL ISSSTE

La prestación de servicios ILE se realiza de acuerdo con las normativas vigentes. Incluye valoración médica, orientación preventiva, control y seguimiento para proporcionar información clara sobre el procedimiento. Además de apoyo emocional y psicológico, así como la protección de datos personales.

Los requisitos para contar con la interrupción legal del embarazo son:

Ser derechohabiente del ISSSTE

Acudir a la unidad médica correspondiente, según la entidad.

El servicio se brinda conforme a las disposiciones legales de cada estado.

Si bien hoy en día son casi 80 unidades médicas en el registro, la lista será actualizada conforme la capacidad del ISSSTE, “a fin de ampliar la cobertura”. De acuerdo con un mapa realizado por CNN, con fecha de corte al 29 de enero de 2025, en 19 jurisdicciones, incluida la capital mexicana, es legal hasta las 12 semanas de gestación; en Sinaloa es legal hasta la semana 13, mientras que en 12 estados está prohibido con excepciones. N