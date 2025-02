A un año del cambio de la estrategia de seguridad en León, los homicidios dolosos disminuyeron en un 18.13 por ciento en el municipio, así lo señaló la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos.

Destacó en el evento que para recuperar la paz y la tranquilidad de las familias leonesas se lanzó la nueva Estrategia de Seguridad y del Cambio de Mandos: “Porque Yo Quiero a León Tranquilo y Seguro”.

La alcaldesa reiteró que la seguridad no se dará ni un paso atrás y León seguirá trabajando, enfrentando retos para lograr resultados contundentes en beneficio de los ciudadanos.

“Sabemos que hay mucho por hacer, tenemos que seguir dando resultados, pero no hemos dejado de trabajar ni un solo día, yo lo dije el primer día de mi toma de protesta, que iba a tomar el toro por los cuernos y que no me iba a rajar en esta labor, pero que tenía confianza que íbamos a avanzar porque somos un gran equipo, ciudadanía y gobierno. Porque sabemos que hay retos importantes en la ciudad, en el estado y en el país y no podemos hacernos los sordos ni los ciegos, tenemos que trabajar y dar resultados contundentes”, señaló.

El 13 de febrero de 2024 se dio inicio a una nueva era en materia de seguridad para tener mayor vigilancia, reforzar el trabajo operativo y de inteligencia y tener una policía más cercana a los ciudadanos.

Con la nueva estrategia de seguridad se crearon diversos grupos, por ejemplo el Halcón Motorizado, la Policía Rural, grupo Patrimonio Seguro, Mi Escuela Segura; además del fortalecimiento del grupo Especializado Táctico (GET), la Unidad de Análisis e Investigación.

En un ejercicio transparente y de rendición de cuentas, a la ciudadanía, el secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, Jorge Guillén Rico informó cómo avanza la nueva estrategia de seguridad y destacó que se trabaja de manera integral para obtener mejores resultados y proteger y servir a los leoneses.

Además, agradeció a la presidenta, Alejandra Gutiérrez. por confiar en él y en todo el equipo que integra la Secretaría de Seguridad pues destacó que no los ha dejado solos y se ha realizado una inversión histórica en equipamiento y para mejorar las condiciones laborales de los policías.

“León cuenta con una Secretaría de Seguridad sólida, capaz, preparada y fuerte, con una estrategia que tiene un rumbo claro, un equipo comprometido, con más y mejor equipamiento para atender con efectividad a la ciudadanía; avanzamos para lograr el León que todos queremos”.

Del 13 de febrero de 2024 al 13 de febrero de 2025, se asegura que León registró una disminución del 18.13% en los homicidios dolosos y un 4.6% en los delitos patrimoniales.

Además, con el trabajo de inteligencia y análisis, la Secretaría de Seguridad aseguró 178% más drogas que en el año inmediato anterior, es decir 649 mil 087 dosis de droga fueron retiradas.

En cuanto a armas de fuego, fueron aseguradas 312 y se logró recuperar mil 825 vehículos con reporte de robo. Algo a resaltar es que se recuperaron más autos de los que se reportaron como robados, lo que significa que gracias a la tecnología se aseguraron automóviles, camionetas y transporte de carga robados en otros municipios de Guanajuato y otros estados.

De igual manera, el secretario de Seguridad señaló que la Unidad de Análisis e Información se ha fortalecido en cuanto a sus capacidades para recabar información clave en la prevención del delito y planeación operativa de alta precisión y además, adelantó que dicha Unidad crecerá y estará conformada por las áreas de Ciberseguridad para atender delitos patrimoniales, extorsión y a delitos de alto impacto.

Ale Gutiérrez señaló que en seguridad no se escatimará recurso y se seguirá trabajando para tener a los mejores policías y el mejor equipamiento; actualmente se realiza una inversión cercana a los 290 millones de pesos para la construcción y mejoramiento de 7 grandes proyectos en materia de seguridad.

Y no solo eso, sino que también esta Administración incrementó el sueldo de los policías hasta en un 40.7%.

“El equipamiento que aquí vemos no se tenía, se compraron jeeps, la mambas, pickup, más unidades de bomberos, se compró armamento, pero no se trata solamente de armas, lo más valioso que tenemos en esta corporación son las personas, que se siguen capacitando y siguen buscando crecer, le apostamos a lo que da mejores resultados que son las personas que conforman la Secretaría de Seguridad Pública”.

“Ustedes saben que siempre han contado conmigo, en las buenas y en las malas ahí he estado y no me he rajado porque somos parte de este equipo y porque siempre los he considerado familia y el éxito de esta ciudad depende del éxito del trabajo que hagan cada uno de ustedes”, reconoció.

Para concluir, la presidenta municipal, Ale Gutiérrez agradeció a los elementos de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana por la labor que realizan día con día, por entregar su vida en servir y proteger a los leoneses.