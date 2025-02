Myro Figura, anestesiólogo certificado que ejerce en Los Ángeles, utilizó Instagram para advertir a sus seguidores que, aunque mantener un peso saludable, llevar una buena alimentación y cuidar la salud en general son clave para prevenir la diabetes, también es fundamental desarrollar la masa muscular. Sin embargo, ¿por qué a algunas personas les resulta tan difícil aumentar su musculatura?

“El músculo es metabólicamente activo y se cree que es el ‘órgano de la longevidad’ del humano. Mantenerse activo con entrenamiento de resistencia con pesas es importante para prevenir la diabetes e incluso revertirla en algunos casos; también puede ayudar a preservar la calidad de vida en los años de vejez, e incluso la capacidad de luchar y sobrevivir a enfermedades como el cáncer durante más tiempo”, comentó a Newsweek Figura, quien comenzó a publicar en redes para combatir la desinformación médica.

En palabras del médico, el músculo es responsable de la “sensibilidad a la insulina”. Explicó que las personas están predispuestas a perder masa muscular después de los 30, lo que se convierte en un problema cuando se piensa en la diabetes “porque este órgano ayuda al cuerpo a procesar el azúcar”.

Tener baja sensibilidad a la insulina o resistencia, como a veces se le llama, hace que las células musculares, grasas y hepáticas no respondan a esta hormona responsable de regular el azúcar en sangre.

“El músculo esquelético, como el órgano más grande del cuerpo, es responsable del 80 por ciento del metabolismo de la glucosa. Cuando haces ejercicio y utilizas ese músculo, en realidad haces que tu cuerpo sea más sensible a la insulina. Este es exactamente el mecanismo por el cual la insulina puede revertir la prediabetes e incluso las primeras etapas de la diabetes”, dijo.

Figura creó su video acompañado de un comentario de otro creador de contenido, quien afirmó que, a pesar de su complexión delgada y su corta edad, era prediabético.

“Necesito que me escuchen, no importa cómo se vea la forma de tu cuerpo, cuando tienes más de 30 años, si no tienes masa muscular, tu cuerpo tendrá dificultades para procesar el azúcar”, agregó.