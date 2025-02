¿Qué tan lejos pueden llegar los creadores de contenido para aumentar su número de seguidores y atraer más patrocinadores? El caso de Belle Gibson es un claro ejemplo de cómo las mentiras pueden escalar con tal de ganar la admiración del público. Esta influencer (influente) australiana fingió padecer cáncer cerebral para promocionar sus productos de bienestar y conquistar a sus seguidores. Ahora su historia se retrata en la miniserie de Netflix Vinagre de manzana.

Con un total de seis episodios, esta miniserie narra los inicios de Belle Gibson (interpretada por Kaitlyn Dever) como creadora de contenido, quien afirmó haberse curado de un cáncer terminal mediante terapias alternativas y una alimentación saludable, lo que le permitió construir un imperio. A la par, se presenta la historia de Jess Ainscough, a quien en la serie se le cambió el nombre por Milla Blake.

A diferencia de Gibson, Ainscough sí padeció cáncer (sarcoma epitelioide) y creó el blog “Wellness Warrior” (Guerrera del bienestar) para compartir lo que consideraba su “proceso de recuperación”. Aunque la serie incluye hechos clave de ambas historias, cada episodio introduce elementos de ficción. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia detrás de Vinagre de manzana?

Sin dinero y pocos amigos, en 2009 la entonces bloguera de 20 años Belle Gibson publicó en su perfil que había sido diagnosticada con un “cáncer cerebral maligno”, asegurando que le quedaban entre “seis semanas y cuatro meses de vida”. Sin embargo, afirmó haber rechazado la quimioterapia y la radioterapia, eligiendo en su lugar un camino de “curación natural” basado en la “nutrición, la paciencia, la determinación y el amor”.

BELLE GIBSON, INFLUENCER, ESCRITORA Y LA “MUJER MÁS INSPIRADORA DEL AÑO”

Para 2010, en los inicios de Instagram, Gibson ya contaba con 200,000 seguidores, lo que le permitió lanzar una aplicación de bienestar y nutrición, que se convirtió en un éxito de ventas. Más tarde publicó un libro de cocina titulado The Whole Pantry (Toda la despensa), consolidándose como una figura importante en el mundo del bienestar. Incluso medios como Elle Australia llegaron a reconocerla como “la mujer más inspiradora que has conocido este año”, según un resumen de la BBC. Pero todo era una farsa.

A Gibson nunca le diagnosticaron cáncer cerebral. En una resonancia magnética el resultado fue “sin anomalías”. Tampoco le detectaron cáncer en la sangre, bazo, útero o hígado, como afirmó en una publicación de Instagram en 2014. Fue entonces cuando empezaron a surgir rumores en los medios de que podía ser una impostora.

En esa vía, dos periodistas de investigación, Beau Donelly y Nick Toscano, dieron a conocer su estafa en un libro titulado The Woman Who Fooled The World (La mujer que engañó al mundo, en español). En su obra documentan cómo las mentiras de la influencer australiana tuvieron un impacto devastador en sus seguidores y en las personas que sufrían cáncer.

“El libro desentraña el misterio y la motivación detrás de este engaño. Sigue la reacción pública al escándalo, que incluyó titulares en la revista Time y la designación de Gibson como una de ‘Las diez villanas del año’ por The Washington Post”, refiere la descripción de la obra en Amazon.

UNA “MENTIROSA PATOLÓGICA”

A tenor de medios australianos, desde la primaria catalogaron a Gibson como una “mentirosa patológica”. Nunca conoció a su padre y su madre, que se volvió a casar y tuvo otros hijos, no era cercana a ella. Por esta razón, al no tener ningún familiar cerca, su engaño duró varios años.

La miniserie resalta el impacto negativo de las mentiras de Gibson al contrastar su historia con la de otras mujeres que sí tenían cáncer y quienes optaron por dejar atrás sus tratamientos por la supuesta “alternativa sanadora” de la influencer.

Ahora, ¿quién fue Jessica Ainscough (Milla Blake en la serie)? La periodista alcanzó la fama al mismo tiempo que Belle Gibson, pero a diferencia de esta última, sí padecía cáncer. A través de su blog promovía el uso de terapias alternativas, como los tratamientos del Instituto Gerson en México, que afirma activar la capacidad del cuerpo para curarse a sí mismo mediante una dieta orgánica basada en plantas, jugos crudos, enemas de café y suplementos naturales.

GIBSON Y SU OBSESIÓN POR UNA CREADORA DE CONTENIDO CON CÁNCER

La historia de ambas se entrelaza cuando Gibson desarrolla una obsesión por Ainscough, apropiándose de sus experiencias con el cáncer e imitando su tono de voz y expresiones. En su afán por convertirse en la creadora de contenido favorita en el mundo del bienestar, Gibson construyó una identidad basada en el engaño, mientras que Ainscough, tras años de lucha, falleció a los 30 años a causa del cáncer.

Para marzo de 2017 Gibson fue declarada culpable de cinco violaciones de la ley del consumidor, y en septiembre de ese año, el tribunal federal de Melbourne le ordenó que devolviera 257,400 dólares al estado de Victoria por sus falsas promesas de beneficencia. En tanto, el diario The Guardian informó en 2021 que su casa había sido allanada nuevamente debido a las multas aún sin pagar, que ascendían entonces a más de 314,000 dólares.

En contexto, según BBC, el título de la miniserie Vinagre de manzana proviene de una anécdota que Gibson contó en la que bebió vinagre de sidra de manzana para eliminar una lombriz solitaria que tenía en la boca. N