Con la iniciativa al programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se buscaba la seguridad en Guanajuato. La Policía de León aseguró 321 armas de fuego en el año 2024.

Además, el municipio refuerza la capacitación de cadetes y cuerpos de seguridad para mejorar estrategias de protección ciudadana.

A través de estas acciones, se busca reducir la disponibilidad de armas en los hogares y evitar riesgos de violencia que involucren a niños, niñas, jóvenes y adultos, a fin de evitar el acceso a estos instrumentos y puedan hacer uso de ellos en contra de otros.

Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, destacó la importancia de la colaboración entre autoridades y ciudadanía para la construcción de un entorno más seguro, subrayó que la responsabilidad es un trabajo en conjunto con la ciudadanía.

“Los que estamos aquí representamos diferentes autoridades, cada una en el ámbito de competencia y eso implica que tenemos una responsabilidad mayor, pero no podemos hacerlo solos sino lo hacemos con la suma de voluntades de toda la ciudadanía, donde entendemos que la educación, la cultura, el arte, la recreación es importante, porque tenemos que irnos al fondo. Qué está generando la violencia y qué podemos hacer para construir la paz entre todos” dijo Alejandra Gutiérrez.

Las armas que se están recibiendo en estos módulos son: cartuchos, armas, cargadores, armas hechizas, armas modificadas, artilugios o cualquier arma que sea de fuego; la entrega es de manera anónima y no se investiga a las personas que entreguen estos artefactos, además se le otorga un incentivo económico que va desde los 3 a 26 mil pesos.

Rocío Bárcena Molina, subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, destacó el objetivo de atender las causas de la violencia y trabajar de manera coordinada entre la Federación, el Gobierno Estatal y Municipal para atender las causas y dar soluciones a las familias.

“Si no atendemos las causas que generan violencia, no vamos a poder terminar con la violencia, hay que ir al origen. La permanencia es importante, de nada sirve venir, hacer una feria si no se va a quedar algo aquí enraizado, qué es lo que se va quedando en cada una de nuestras colonias, pues los comités de paz”, dijo la subsecretaria.

En 2024, la Policía de León retiró de las calles 321 armas de fuego, 275 cargadores y 3 mil 339 cartuchos, para contribuir en entornos más pacíficos y prevenir delitos.

El Gobierno Municipal de León ha destinado una inversión histórica en seguridad, con el 54% de su presupuesto anual, equivalente a 9.1 millones de pesos, a estrategias de prevención del delito, fortalecimiento de cuerpos de seguridad y creación de espacios seguros para la ciudadanía.

Durante el 2024, se priorizaron 43 colonias de atención en las que habitan más de 345 mil habitantes y que representa el 35.12% del total de los partes de policía

Este mecanismo demostró su eficiencia durante la administración 2021 – 2024, donde en los 3 años de aplicación, se logró un promedio de 23.3% de disminución en los partes de policía en las zonas de intervención, logrando además impactar en la disminución del 4.33% de los partes de policía en toda la ciudad.

León le apuesta al desarrollo integral de las infancias y juventudes, por ello se implementó el programa “Pásale Gratis” donde las familias pueden disfrutar de la entrada a parques y zonas que fomenten la convivencia familiar.

“Nos hemos sumado a las jornadas de paz porque queremos que haya servicios, queremos que haya prevención del delito con espacios recreativos, con espacios públicos que la gente pueda disfrutar, con más parques, con espacios donde pueda estar la familia unida, es ahí donde tenemos que sembrar el amor y la paz en lugar de las cosas negativas”, dijo.

En lo que va del año 2025 se registraron 234 mil 780 registros de entradas a estas zonas recreativas.

Además, como parte de la Nueva Estrategia de Seguridad, desde febrero de 2024 se ha reforzado la capacitación de cadetes y cuerpos de seguridad con formación especializada en inteligencia policial, proximidad social y atención a emergencias.

Con esta preparación, se busca que los elementos de seguridad cuenten con herramientas más eficaces para proteger a la ciudadanía y actuar con mayor eficiencia en la reducción del delito.

Finalmente, Ale Gutiérrez dijo que la paz no se limita a la ausencia de violencia, sino que implica un esfuerzo integral basado en diálogo y la búsqueda de coincidencias para mejorar la calidad de vida de las personas.