El Ministerio de Justicia italiano autorizó este lunes el procesamiento del cantante del grupo británico Placebo, Brian Molko, tras haber llamado “fascista, racista y nazi” a la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, durante un concierto en 2023 en Turín.

Los fiscales solicitaron la autorización del ministerio debido a que el delito de injurias a las instituciones del Estado requiere este procedimiento. Este delito, del cual se acusa a Molko, conlleva una multa según las leyes italianas.

La investigación se inició cuando la Fiscalía abrió diligencias y la propia Meloni, líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia, presentó una querella contra el artista. Durante su actuación en julio de 2023 en Turín, Molko insultó a la mandataria refiriéndose a ella como “pedazo de mierda, fascista, racista y nazi”.

During the Stupinigi Sonic Park, the Placebo lead singer Brian Molko calls PM Giorgia Meloni ‘racist, fascist’, concluding ‘fuck you’.

