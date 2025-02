En un esfuerzo conjunto para fortalecer el ecosistema de innovación en el estado, el Instituto de Innovación, el Colegio de Abogados de León y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), anuncian la apertura de un módulo de enlace que ofrecerá asesoría gratuita en temas de propiedad industrial.

Mauricio Battaglia Velázquez, Presidente de CICEG, durante la inauguración del módulo expresó que Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional en la generación de solicitudes de patentes por cada 100 mil habitantes económicamente activos y el tercer lugar nacional en solicitudes de invenciones.

“Estos logros destacan el talento, la visión y el compromiso de los emprendedores e industriales del estado, quienes han encontrado en la región un entorno propicio para desarrollar y proteger sus ideas”, dijo.

“En CICEG sabemos que la protección de la propiedad industrial no sólo es un derecho, sino una necesidad estratégica para competir en el mercado global, por eso cuando el Instituto de Innovación y el Colegio de Abogados de León nos invitaron a sumar esfuerzos, no lo dudamos ni un segundo. Este módulo no solo atenderá a la industria del calzado, sino a todos los sectores productivos del estado, reafirmando el compromiso de CICEG en el desarrollo empresarial de Guanajuato”, concluyó.

Este espacio estará ubicado en las instalaciones de CICEG y estará disponible para todos los emprendedores e industriales del estado, sin distinción de sector.

El reciente cierre de la oficina regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en León y su traslado a Querétaro representó un reto significativo para la región. Hasta el tercer trimestre de 2024, esta oficina había atendido más de 1 mil 550 trámites en ventanilla y ofrecido más de 2 mil 600 asesorías presenciales.

Ante este panorama, Guanajuato reafirma su liderazgo en innovación con la instalación de este nuevo módulo, que busca cubrir las necesidades de los empresarios, inventores y emprendedores de la región.

Servicios que ofrecerá el módulo de enlace:

Registro de marcas y patentes.

Asesorías para llenar formatos y presentar solicitudes.

Charlas informativas y talleres sobre propiedad industrial.

Búsquedas tecnológicas y fonéticas.

Promoción de inventos locales en eventos y ferias.